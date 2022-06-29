Parimatch Foundation допоміг 55 тисячам українців та передав 50 тонн гуманітарної допомоги

Загальна вартість допомоги сягнула 8,5 млн грн.

Parimatch Foundation і Parimatch Tech продовжують допомагати Україні та українцям у час війни. Протягом усіх місяців війни Фонд активно працював із державними органами влади: обласними військовими адміністраціям, волонтерськими та недержавними установами, допомагаючи внутрішньо переміщеним особам та сім’ям з дітьми, які залишались у найгарячіших точках України. Оперативно було організовано евакуації та облаштовано хаби для українців, закуплено та передано продуктові й гігієнічні набори. Крім цього, проводилася підтримка низки медичних закладів та запитів. У травні-червні 2022, Parimatch Foundation продовжив збільшувати обсяги фінансової допомоги, й виокремив низку пріоритетних напрямків:

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Психологічна реабілітація дітей;

Відновлення спортивних програм Фонду;

Продовження роботи з медичними проєктами: фінансова, логістична, гуманітарна допомога лікарням.

Загалом за чотири місяці повномасштабної війни в Україні, Parimatch Foundation закупив і розподілив понад 50 тонн гуманітарної допомоги, витративши 8,5 млн грн. Кількість благоотримувачів склала більш як 55 тисяч українців.

Психологічна реабілітація

Травма війни може внести невиправні наслідки майбутньому поколінню. Ментальне здоров’я людей — один з головних факторів в їхній реабілітації й адаптації до нового етапу життя. Тому Parimatch Foundation започаткував ​​нову програму психологічної допомоги дітям, які постраждали від російської агресії. На початку травня Фонд спільно з Ізраїльською коаліцією травми запустив навчальний курс для психологів інклюзивно-ресурсних центрів за спеціалізацією "Кризова психологічна допомога".

Мета проєкту — поділитися з українськими психологами дієвими техніками кризової допомоги, що необхідні при роботі з людьми різних вікових категорій під час війни. Навчання вже пройшли Тернопільська та Львівська області, готуються до наступного модуля Івано-Франківська, Чернівецька, Київська області.

Крім цього, Parimatch Foundation вже в липні відкриває спортивні дитячі табори для психологічної реабілітації в Україні, Болгарії та Кіпрі для дітей, які постраждали від наслідків війни, втратили батька чи матір, евакуйовані з гарячих точок або залишаються там, чи батьки яких захищають Україну. Цього літа запланована організація поїздок для 300 дітей.

Відновлення спортивних програм Parimatch Foundation

Фонд не залишав ні тренерську спільноту своїх благодійних програм та проєктів, ні дітей, які системно займалися в програмах. Було організовано щоденні онлайн-тренування для дітей з ментальною інвалідністю на чолі з тренерами. У програмі брали участь Академія Анни Різатдінової та Футбольна школа "Харків". Партнери Parimatch Foundation "Футбік" проводили тренування в підземці Харкова. Також у березні в межах програми "Нова фізична культура" вийшов новий модуль для підвищення професійних навичок для вчителів фізичної культури на платформі Prometheus. Програма допомагатиме вчителям, освітнім управлінцям опанувати необхідний інструментарій для збільшення ефективності й користі занять фізичною активністю. До Дня захисту дітей Parimatch Foundation підготував 200 спортивних наборів із сучасним інвентарем. Набори отримають регіони Західної України, Дніпропетровська, Чернівецька області, де знаходиться велика кількість дітей у шелтерах. Першими спортивний інвентар отримали 50 закладів освіти Львівщини, яка стала одним із головних прихистків для великої кількості дітей під час війни.

У травні Parimatch Foundation зібрав 12 учасників програми "Так, я можу", які вперше представляли Україну на міжнародному інклюзивному турнірі Internationalen Neusser Inklusions-Cup в Німеччині. Турнір такого рівня для дітей-учасників програми — це перший досвід, тому навіть у цих умовах Parimatch Foundation взяв на себе матеріальну підтримку та організацію поїздки.

Маленькі підопічні програми "Спортивний наставник" мали нагоду завітати до видатних ветеранів спорту. Разом із Асоціацією футболу міста Києва було передано продуктові набори легендам футболу та їхнім родинам.

Наразі Фонд прийняв рішення повноцінно відновлювати спортивні програми "Так, я можу" та "Спортивний наставник" та створювати нові проєкти, які допоможуть пришвидшити психологічну та фізичну реабілітацію дітей.

Медичні проєкти

Parimatch Foundation особливу увагу приділяє медичній сфері та підтримці медичних установ, особливо в областях, які страждають від масованих обстрілів.

Тому Фонд відгукнувся на запит ГО "Ініціативне Покоління" та разом придбали машину швидкої допомоги, яка вже допомагає рятувати життя людей у Миколаївській області. Карета швидкої підходить для транспортування тяжкохворих та поранених та оснащена всім необхідним, щоб медичні фахівці могли надавати невідкладну допомогу безпосередньо в машині.

Фонд забезпечив Харківський обласний центр служби крові комплектом витратних матеріалів, які дали змогу закладу продовжити роботу в умовах війни. Мова йде про реагенти для аналізатора гемостазу — тромбоеластографа TEG5000 виробництва Haemonetics (США), який станція використовує для надання безплатної оперативної медичної допомоги військовим та цивільному населенню з розладами згортальної системи крові. Запасів комплекту витратних матеріалів вистачить на проведення 300 досліджень.

Підтримка медичної сфери продовжується в межах проєкту Ukraine Hospitals Appeal, створеного спільно з фондом WeHelpUkrainians та відомими британськими лікарями. Мета ініціативи — надання медичної допомоги в Україні.

"Великою місією нашого Фонду завжди була підтримка дітей і створення якісних спортивних, освітніх, соціальних ініціатив. З початком повномасштабної війни також виникла необхідність залучати наші ресурси до надання психологічної допомоги, забезпечення лікарень, роботи з ВПО. Ми маємо намір допомогти тим, хто постраждав від війни, шукати міжнародних донорів і залучати наших партнерів. А також системно повертатися до наших спортивних та освітніх програм. Можливість бути корисними українцям в усі часи — велика честь і гордість для нас", — зазначає Катерина Білоруська, президентка Parimatch Foundation.