БФ "Майбутнє – дітям" та НОК України організували спортивні змагання у Греції для дітей з постраждалих регіонів України

26 липня Національний олімпійський комітет України за підтримки українського Благодійного Фонду "Майбутнє — дітям" та мецената Анатолія Бойко організували міжнародний проєкт "Олімпійські мрії 2022" з товариським турніром з дзюдо серед спортсменів з України, Греції та Кіпру.

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Урочисте відкриття турніру з дзюдо "Олімпійські мрії 2022" відбулося в місті Лутракі (Греція) в Молодіжному спортивно-тренувальному центрі Sport Camp за підтримки компанії Sport Village та волонтерської організації Кіпру Kepaky, що підтримує українських переселенців на острові та спонсорує кіпріотську делегацію для участі у турнірі.

"Сьогодні збереження дітей — головне завдання. Ми прагнемо не тільки врятувати їхні життя, а й створити можливості для їхнього розвитку. І проєкт "Олімпійські мрії 2022", який нам вдалось організувати разом з НОК України та Фондом "Майбутнє — дітям", є частиною тієї системної роботи, яку ми налагодили заради досягнення цієї мети. Я радий, що не дивлячись на війну, діти отримали можливість провести це літо під мирним небом, займаючись спортом та змагаючись одне з одним. Вірю, що ці діти у майбутньому стануть гідними представниками України на всіх спортивних майданчиках світу", — зазначив Анатолій Бойко.

[ + – ] Меценат благодійного фонду "Майбутнє – дітям" Анатолій Бойко, учасник Олімпійських ігор 1996 року та представник НОК України в Київській області Карен Балаян

На заході були присутні такі почесні гості: як президент Федерації дзюдо Греції, представники НОК України, представники федерації дзюдо Кіпру, Фонду "Майбутнє — дітям", представники муніципалітету та видатні спортсмени.

Також було організовано 2-місячний навчально-тренувальний табір у Греції для дітей з постраждалих регіонів України, зокрема міст Ірпінь, Буча та Гостомель за особистої підтримки мецената Анатолія Бойко та благодійного фонду "Майбутнє – дітям".

Для довідки:

Благодійний фонд "Майбутнє — дітям" до війни опікувався дітьми, які потребували допомоги із сімейних причин, в інтернаті при Нижньобистрівській Гімназії. Починаючи з 2021 року, працівники Фонду та Гімназії надали допомоги більше ніж 300 дітям та дорослим. Проте із початком війни на території Гімназії був створений прихисток для внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки. Команда Благодійного фонду "Майбутнє — дітям" — це команда активістів, що започаткувала та реалізує проєкт громадської організації "Розвиток IT освіти", який підтримує молодих ІТ-фахівців та розвиток ІТ-сектору в Україні.

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