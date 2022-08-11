Від БЕБ вимагають відкрити кримінальне провадження на російського букмекера 1xBet за незаконну роботу сайтів

Від Бюро економічної безпеки України вимагають відкрити кримінальне провадження на російську букмекерську контору 1xBet, яка нелегально працює в Україні. Відповідну заяву про скоєння кримінального правопорушення 9 серпня подала громадська активістка Тетяна Локацька, повідомляє ТСН.

За її словами, вона вимагає від Бюро економічної безпеки притягнути до відповідальності букмекера 1xBet за незаконну гральну діяльність на низці веб-сайтів, які не отримали ліцензій, і заблокувати доступ до цих сайтів на території України.

"КРАІЛ видала ліцензії російському букмекеру 1xBet лише на роботу одного сайту – 1xbet.ua. А в мережі у відкритому доступі працює ще мінімум знайдених мною п'ять сайтів цієї російської контори ставок на спорт. Вільно працюють без ліцензій, незважаючи на те, що два роки як прийнятий закон про легалізацію азартних ігор, який забороняє проводит азартні ігри без ліцензій. Та й не кажучи вже про 6 місяців повномасштабної війни. Хлопці собі заробляють на українцях, платять нуль податків, виводять гроші у рішку, а наша держава вдає, що так і треба", — зазначила Локацька.

Після створення БЕБ Верховна Рада розслідування злочинів за статтею 203-2 Кримінального кодексу України ("Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор та лотерей") віддала у підслідність саме детективам Бюро економічної безпеки.

"Чому жодної реакції та жодного руху в цей бік – хотілося б думати, що тільки тому, що у БЕБ просто ще самі не розуміють, де вони і на якому світі. Тому що подати заяву про кримінальне правопорушення до БЕБ – ціла експедиція, – розповіла активістка, роз'яснивши, що в бюро не реєструють заяви про кримінальні правопорушення в порядку Кримінального процесуального кодексу, а пропонують їх просто залишати в ящику для кореспонденції.

Як відомо, раніше Локацька зверталася до Ради національної безпеки та оборони з вимогою накласти санкції на всі юридичні та фізичні особи, пов'язані з російським букмекером 1xBet.

Раніше повідомлялося про те, що 30 березня 2022 року, у розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензії на роботу в Україні російській букмекерській конторі 1xBet, через що в українському суспільстві спалахнув скандал: за один тиждень петиція на сайті Президента України з вимогою заборонити 1xBet в Україні набрала понад 26 тисяч голосів.

Володимир Зеленський у відповідь на цю петицію доручив Прем'єр-міністрові Денису Шмигалю вирішити це питання, наголосивши, що при видачі ліцензій операторам азартних ігор є обмеження щодо тих операторів, що пов'язані з країною-агресором.