Зелена картка "Автоконсьєрж" від ARX — підтримка, як вдома

Страхова ARX розширила послуги для свого полісу страхування авто "Зелена картка". Наразі усім клієнтам доступний додатковий сервіс "Автоконсьєрж".

Сутність послуги у тому, що у разі настання страхового випадку за кордоном можна цілодобово отримати інформаційну допомогу рідною мовою. Для цього треба зв’язатися з компанією по телефону або через додаток "MyARX". Крім того, клієнту може бути надана технічна допомога на дорозі або з евакуацією авто. Компанія запустила цю послугу, щоб громадяни України, опинившись за кордоном, не відчували себе "сам на сам" у ситуації додаткового стресу.

Поліси "Зелена картка" компанія пропонує з травня місяця, за цей період клієнти уклали понад 5 тисяч, загальна сума премій склала понад 14 млн грн. Оформити поліс "Зелена картка" можна онлайн на сайті компанії за 5 хвилин.

Зелена картка – це обов’язковий міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності, за яким у разі ДТП відшкодовується збиток потерпілій стороні. Принцип дії такий самий, як в ОСЦПВ– документ дозволяє уникнути штрафів та значних фінансових витрат у разі ДТП у чужій країні. Він надає водієві більшої впевненості, робить його захищеним від непередбачених ситуацій.

У разі ДТП цей поліс забезпечує відшкодування збитків потерпілій стороні. Розмір відшкодування залежить від умов, визначених законодавством країни відвідування. У кожної держави встановлено певні ліміти зі страхових виплат, відповідно до яких встановлюється сума компенсації.

ARX нагадує декілька корисних моментів, якщо стався страховий випадок.

Як діяти у разі настання ДТП на території країни відвідування?

Якщо ДТП за кордоном все-таки сталося, то треба пам’ятати про такий корисний інструмент, як Європротокол, та діяти за таким алгоритмом:

зафіксувати місце дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за допомогою фото- або відеозйомки;

викликати поліцію або скласти з другим учасником ДТП Європротокол;

отримати довідку поліції про обставини ДТП;

при наявності вини страхувальника, зазначеного в картці міжнародного автомобільного страхування, передати іншому учаснику ДТП (потерпілому) фотокопію або копію цієї картки;

повідомити протягом 15 (п’ятнадцяти) днів свою страхову компанію про настання ДТП будь-яким способом зв’язку, зазначеному в картці.

У разі відсутності у іноземного водія-винуватця страхового покриття на дату ДТП, або ж якщо ДТП сталося за участю водіїв з різних країн на території третьої країни, слід звернутися безпосередньо до національного Бюро країни ДТП.

Особливості оформлення Європротоколу:

У разі оформлення ДТП Європротоколом, водії забезпечених транспортних засобів (учасники ДТП) мають право залишити місце події і звільняються від обов'язку інформувати поліцію про факт та обставини ДТП.

Європротокол заповнюється в паперовому вигляді на спеціальному бланку.

Процедура складення Європротоколу та умови виплати страхового відшкодування встановлюються відповідно до вимог, що діють в країні настання ДТП.