WhiteBIT запустила власні токени WBT, які були розкуплені за 15 хвилин після старту торгів

14 серпня українська криптовалютна біржа WhiteBIT запустила ланчпад власного токену WBT. Біржова пропозиція на ринку виявилась настільки затребуваною і "гарячою", що 1 млн токенів WBT, випущених у межах першого продажу, були розкуплені користувачами всього за 15 хвилин після старту торгів. Неймовірний успіх запуску власного токена став черговим кроком розвитку та масштабування компанії, яка всього за чотири роки пройшла шлях від стартапу до найбільшої криптовалютної біржі Європи.

Загалом WhiteBIT планує випустити на біржу фіксовану кількість токенів — 400 000 000 WBT. Половина з них є токенами скарбниці — їх розблокують протягом наступних трьох років за конкретним графіком. Аби вберегти токени від інфляції та забезпечити їхнє подальше зростання, токени WBT будуть спалюватися на основі щотижневої комісії WhiteBIT.

Токен WBT відкриє нові можливості та стане корисним і надійним активом не тільки для лояльних користувачів біржі WhiteBIT, а й для новачків. Зокрема для початківців передбачили нагороди за активні дії на платформі, трейдингові турніри, ейдропи, лістинги на інших біржах. Крім цього, запуск токена WBT сприятиме формуванню спільноти впливових осіб у межах криптовалютного ком’юніті WhiteBIT.

З токеном WBT користувачі WhiteBIT отримують цілу низку приємних бонусів та переваг:

інтеграцію з іншими біржовими продуктами;

винагороди для власників;

збільшення реферальної ставки до 40-50%;

зниження торговельних комісій/знижку на комісію;

щоденне безкоштовне виведення ERC20/ETH;

щоденні безкоштовні AML-перевірки;

потенціал зростання за рахунок фіксованої кількості токенів та щотижневого спалювання.

"Сьогодні тенденція розвитку цифрових технологій вже чітко окреслена. За ними майбутнє, і поступово вони стають звичайною частиною побуту для людей з усього світу. Запуск власного токена для нас — надзвичайно важливий етап розвитку компанії WhiteBIT. І для мене показовим є не лише те, що відбулося, але і як саме це відбулося. Мало хто може реалізувати в перший день торгів усю заплановану кількість токенів лише за 15 хвилин. Нам вдалося. Це говорить лише про одне — все, що робить команда WhiteBIT, є затребуваним серед користувачів. А ми працюємо саме для них, і тому постійно розширюємо та вдосконалюємо можливості наших сервісів. Я впевнений, що користувачі WhiteBIT позитивно оцінять всі привілеї та вигоди, які вони отримають як власники токенів WBT", — розповів СЕО криптобіржі WhiteBIT Володимир Носов.

Наступним кроком розвитку сервісів компанії стане лістинг на WhiteBIT. Про деталі буде повідомлено згодом.

Довідка: WhiteBIT — найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у топ-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Команда WhiteBIT об’єднує 500+ учасників.