Знижки на найнеобхідніше – в аптеках "Подорожник" ліки за доступними цінами

Акція "Є ЗНИЖКИ"* у найбільшій мережі аптек України "Подорожник"** стала вже доброю традицією — щомісяця українці можуть купувати препарати зі знижками до 30%. Акційні товари підібрані з урахуванням сезонності.

Аптека "Подорожник" вже кілька місяців надає допомогу українцям, вони запустили багато різнопланових благодійних проєктів. "Є ЗНИЖКИ" — одна з активностей, яка допомагає простим українцям отримати доступні ліки та гігієнічні товари із суттєвими знижками.

— Наша компанія поєднує у проєкті "Є ЗНИЖКИ" найбільших фармвиробників, найпопулярніші препарати, — запевнює Ольга Гречко, керівниця відділу зовнішніх комунікацій аптек "Подорожник". — Аптека "Подорожник" пропонує знижки на ліки та супутні товари щоб надати українцям можливість купувати найнеобхідніше у скрутні часи.

Кожного місяця перелік акційних товарів змінюється з урахуванням актуальності та попиту. Серпнева акція, яка триває з 01.08.2022 до 31.08.2022, також враховує найбільш актуальні препарати. Наприклад, влітку загострюються прояви алергії, тому зі знижкою пропонується Алегра у двох варіантах дозування, щоб кожен міг підібрати собі препарат за потребами.

— Від самого початку війни я не можу нормально спати, роздратована, думаю, як і більшість українців зараз, тому почала приймати ліки від стресу. І в аптеках "Подорожник" останні місяці постійно є такі препарати зі знижкою, — говорить мешканка Тернополя Олена. — От у цьому місяці знижено ціну на Магне В6, а також на декілька препаратів від Бестіа. Пораджуся з лікарем та придбаю щось за акційною ціною.

Врахований також літній попит і на ліки, котрі допомагають налагодити проблеми травлення — зі знижками у серпні є декілька різновидів препарату Смекта.

— Придбала Пробам, щоб вирішити проблему зі шлунком, а ще й дізналася, що з моєї покупки 3 гривні відрахували на закупку карет швидкої для ЗСУ. Ви тільки уявіть! Я придбала потрібні ліки від шлунку, отримала знижку та ще й допомогла військовим! Це вже не просто покупка, а комплексе рішення кількох проблем, — говорить Ольга Миколаївна зі Львова.

Але ж не тільки ліки потрапили до акційного переліку. Є кілька доглядових засобів від Емоліум — креми, гелі, емульсії, котрі стануть у нагоді всім членам родини. Так само для родини підійде і Судокрем — він знадобиться і для догляду за шкірою немовляти, і для лікування опіків дорослим.

Також знижка діє на препарати, які допоможуть подолати біль у спині та суглобах — таблетки Неуробекс-Тева та Троксевазин-гель. Можна обрати, яка форма ліків більш вам підходить.

Продовжувати цей перелік можна ще довго, адже ті препарати, які потрапили до проєкту "Є ЗНИЖКИ" у серпні, є дієвими та потрібними багатьом. Аптеки "Подорожник" не пропонують знижку на непопулярні товари. Навпаки, вони знижують ціни на те, що зараз придбали б і без знижки. Тобто це не маніпуляція, а реальна економія на ліки. Скористайтесь знижкою, акція триватиме до кінця серпня!

* Акція діє з 1.08 до 31.08.2022 на визначений̆ перелік товарів вказаних ТМ у мережі аптек "Подорожник" або до закінчення товарних запасів на території̈ України за умови наявності Товару в аптечному закладі. Перелік акційних товарів, вартість та наявність акційного товару в конкретній̆ аптеці уточнюйте у фармацевтів.

** Під "Мережа аптек Подорожник" слід розуміти аптечні заклади групи компаній (корпорації) "Подорожник", що є найбільшою мережею аптек України за кількістю аптечних закладів станом на 01.02.2022 за даними екпертно-аналітичного дослідження, проведеного на замовлення ТОВ "КЛІКІС"

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