5 реанімобілів аби рятувати життя: Parimatch долучився до ініціативи United24

United For Ukraine: Parimatch підтримав ініціативу Олени Зеленської і перерахував понад 18 млн гривень через платформу United24.

Parimatch продовжує реалізовувати програми допомоги військовим і активно допомагати українцям під час війни. Остання ініціатива – участь у проекті першої леді України Олени Зеленської – благодійний збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С. Ці реанімобілі обладнані всім необхідним, щоб навіть бездоріжжям швидко й безпечно доправити тяжкопоранених до лікарні: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Приблизна вартість одного такого автомобіля – 100 тисяч євро.

"Рятуємо наших захисників, аби вони рятували нас – саме швидкість і якість першої допомоги може врятувати життя. І військовим на передовій, і людям у прифронтових зонах. Тому так важливо посилювати і покращувати можливості екстреної медичної допомоги та евакуації постраждалих в умовах бойових дій. Саме тому ми підтримали ініціативу першої леді України та долучилися до збору коштів через фандрейзингову платформу United24. Ми готові посилити потужність медичного фронту і будемо допомагати у майбутньому і військовим, і медикам", – коментує СЕО Parimatch Ukraine Наталя Гілевич.

Завдяки ініціативі Олени Зеленської вже придбано понад 57 реанімобілів. Як зазначає пресслужба МОЗ, автівки передадуть закладам екстреної медичної допомоги семи областей: Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Одеської.