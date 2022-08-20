Збройні конфлікти у Дніпрі: ЗМІ заявляють про причетність "Наріка" та "Еміля"

Повідомляється, що невідомі заблокували проїзд і побили 31-річного чоловіка. Момент нападу потрапив на камери відеоспостереження.

У Дніпрі озброєні чоловіки напали на місцевого жителя посеред вулиці. За даними журналістів, за цим можуть стояти бізнесмен, якого ЗМІ зараховують до кримінальних авторитетів, "Нарік" — Олександр Петровський та його бізнес-партнер Еміль Арутюнян. Про це повідомляє РБК.

Повідомляється, що невідомі заблокували проїзд і побили 31-річного чоловіка. Момент нападу потрапив на камери відеоспостереження.

Після цього нападники від 21 до 32 років покинули місце події, але незабаром їх затримала поліція, автомобілі бандитів були напхані зброєю.

За даними кількох джерел видання, у цій справі фігурують відомі кримінальні авторитети "Нарік" і "Еміль".

"Є маса речей, за якими мають бути кримінальні провадження. Маса. Приміром, одна з цих затриманих груп, за моєю інформацією, пов'язана з Емілем, відомим у Дніпрі діячем. Ось затримали нещодавно в Дніпрі групи дві зі зброєю. Одну при спробі продажу, другу — незаконне перевезення. Ось затримали. І у мене питання — а далі що?" — написав екс-нардеп Ігор Мосійчук.

Затримання бандитів на вулиці шинній бачила відома в Дніпрі активістка Наталія Ешонкулова.

"Було дві Машини, "Лексус", ми бачили переслідування. Ми бачили це своїми очима. Це відбувалося на вулиці шинній. Потім ми бачили спортивних молодих людей. Їх витягли, і ми побачили багато зброї. І у нас питання одне: зараз воєнний час, чому вони ганяють зі зброєю, навіщо вони нам тут. Друге: потім, коли я почала питати чиї це номери, чиї "Лексуси", то хоча б сказали, що це люди Арутюняна", — розповіла Наталя.

Наталю називає себе жертвою Петровського через активну боротьбу з його ОЗУ в Дніпрі.

"Ця кримінальна структура вже давно здійснює свою кримінальну діяльність. Вони дуже багато зробили в місті. На це завжди закривалися очі", — додала активістка.