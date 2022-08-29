Бізнес під час війни. Як компанія EVA відновила логістику та змогла відкрити нові магазини

Виконавча директорка мережі магазинів EVA Ольга Шевченко розказала Фокусу про те, як компанія готувалась до повномасштабного вторгнення (хоч і не вірила в нього), про доставку гарячої їжі для поранених військових в київській лікарні і поновлення роботи магазинів на звільнених територіях.

Сьогодні через бойові дії в Україні з 1100 магазинів EVA не працює 179. Але ще навесні закритих торгових об’єктів було 200. Компанія дуже швидко поновила роботу на звільнених від окупантів територіях, змогла повністю вирівняти логістику, а зараз активно розвиває свій інтернет-магазин. Виконавча директорка мережі магазинів EVA Ольга Шевченко в інтерв’ю Фокусу розказала про те, як місцеві дистриб'ютори допомогли мережі задовольнити попит клієнтів, і чому з двох магазинів в Марганці довелось зробити один.

Як пояснює СЕО компанії, за останні пів року довелось не тільки налагоджувати всі торговельні процеси в кризовій ситуації, але й особливо піклуватися про команду та відповідати на численні запити про допомогу. Але ці виклики тільки зміцнили EVA.

"Ми не вірили у війну, але готувались до неї"

Торговельні мережі України оцінили власні збитки на 50,7 млрд грн. Як мережа EVA оцінює власні втрати через війну?

Станом на зараз наші збитки по товару складають 300 млн грн, ще біля 60 млн грн — це втрати по обладнанню, техніці та матеріалам. Це те, що остаточно підтверджено на сьогоднішній день.

Ми розуміємо, що товар, який знаходиться в магазинах на окупованій території, скоріш за все вже втрачено. Таке ми вже побачили у звільнених регіонах – там товар був або пошкоджений, або просто вкрадений.

Компанія EVA широко представлена по всій Україні, включно з прифронтовими регіонами, такими як Харків. Як вам вдалось організувати роботу в умовах постійних бойових дій? Що змінилось саме в роботі магазинів?

В якихось регіонах ми не поновлювали роботу — там, де досі дуже складна ситуація. В той же час, ми відкриваємо наші магазини в містах, де вони довго не працювали. В першу чергу, це північні регіони України — Сумська, Чернігівська, Житомирська області. В нас було дуже багато магазинів під Києвом — Ірпінь, Буча, Димер, Іванків, Макарів, Бородянка. За час окупації вони були майже знищені, але після звільнення населених пунктів ми вже всі їх відновили, так що зараз вони повноцінно працюють.

Хочу зазначити, що компанія готувалась до війни, хоча ми й не вірили, що вона почнеться. Ми заздалегідь зробили запаси пального, що стало нам в нагоді. Це дозволило персоналу якнайшвидше виїхати з місць бойових дій. Ми підготували матеріали, щоб закрити фасади магазинів, і відразу це зробили після повномасштабного вторгнення. Ще на початку лютого розіслали інструкції працівникам, як себе поводити. Підготували два бомбосховища на розподільчих центрах в Броварах і Львові, що нам потім дуже допомогло. В Харкові та Миколаєві ми наполягаємо на тому, щоб всі наші працівники максимально дбали про свою безпеку, щоб реагували на повітряну тривогу, закривали магазини та йшли до найближчого укриття.

Компанія дуже прискіпливо придивляється, де можна відновити роботу, а де ще небезпечно. Але ми розуміємо, що нашим клієнтам потрібні працюючі магазини, тому намагаємось балансувати.

Ви кожного дня вирішуєте: "Оцю команду можемо випустити, а оцим працівникам краще посидіти вдома"?

Десь раз на тиждень чи на два ми вирішуємо, де можна відновити роботу. А коли магазин запустився, то він зазвичай вже продовжує працювати, просто реагує на повітряні тривоги. І ми відкриваємо магазин тільки тоді, коли маємо декілька працівників, які готові працювати. Наприклад, в нас є два магазина в Марганці. Деякі люди не можуть ходити на роботу, але інші навпаки кажуть, що хочуть працювати. Тому ми з двох магазинів зібрали одну команду, так що один магазин працює, а інший ні. Наші люди з зон бойових дій можуть релокуватисьв магазини в інших регіонах. Де це можливо, ми забезпечуємо їх робочими місцями та житлом.

"В Києві та Дніпрі відкриваємо нові магазини"

В квітні в інтерв'ю ви казали, що з 1100 магазинів EVA не працювало 200. Яка ситуація зараз?

Зараз не працює 179 магазинів. Більшість з них знаходяться на окупованій території. На підконтрольній території в нас не працює 12 магазинів в Харкові. Ще є магазини в Бахмуті, Краматорську, які не працюють, але це вже зона бойових дій. В Миколаєві ми на тиждень евакуювали наші магазини, але зараз поновили їх роботу.

Є регіони, де ви, навпаки, відкриваєте нові магазини?

Це ті локації, які були погоджені ще до повномасштабного вторгнення. Довелось їх поставити на паузу, але зараз все ж таки відкриваємо в Дніпрі, Києві та на Західній Україні. Сьогодні одинадцять нових магазинів вже працюють, інші ще в процесі.

В тому ж інтерв’ю ви казали, що 30% магазинів були відрізані від логістики. Ситуацію вдалось вирівняти повністю?

Зараз немає проблем з логістикою. Повноцінно працюють наші розподільчі центри у Львові, Броварах і Дніпрі. Ще не повністю відновилась робота розподільчого центру у Харкові, але свій регіон він забезпечує товарами.

Раніше у вас була широка система матеріальної та нематеріальної підтримки персоналу. Навіть відправляли робітників у відпустку до Єгипту та Туреччини у якості заохочення. Що залишилось зараз, зважаючи на обставини?

Дійсно, ми багато років відправляли наших працівників у відпустки до різних місць. В цьому році не реалізовували цю програму по зрозумілих причинах. Хочу зазначити, що всю зарплатню персоналу у магазинах ми залишили без змін, не скорочували її. З вересня відновлюємо грошову мотивацію за виконання плану.

"На волонтерські запити віддали товару на 5 млн грн"

Багато компаній підтримують ЗСУ чи якісь волонтерські проєкти. EVA разом з VARUS на початку вторгнення теж передали 5 млн грн до фонду "Повернись живим". Ви продовжуєте їх підтримувати чи, можливо, у вас зараз є інші проєкти, про які можете розказати?

Так, ми продовжуємо підтримувати фонд "Повернись живим". Наші клієнти можуть донейтити гроші від 1 грн на касах під час покупок. Ці кошти ми передаємо щомісячно, і на сьогоднішній день загальна сума досягла вже понад 7 млн грн. Ще 26 лютого ми створили оперативний штаб, бо почали отримувати численні запити про допомогу.

Хто до вас звертався?

Це були пологові будинки, дитячі будинки, шелтери. Звертались просто люди, які переховувались в метро, в підвалах. Нам навіть довелось орендувати броньовану автівку, щоб відвезти партію підгузків у пологове відділення до Харкова. Але більшість запитів, звісно, були пов’язані з ЗСУ.

Якось до нас звернувся волонтерський фонд, їм віддали цілий конвеєр для того, щоб вони могли фасувати благодійну допомогу. Хто знає, це дуже важка робота, особливо при дефіциті волонтерів, тому це їм значно спростило життя.

Всього за цей час ми задовольнили понад 360 запитів на допомогу, і віддали товару на загальну суму близько 5 млн грн. Організувати такий процес, насправді, дуже складно, бо ж до нас звертались люди зі всієї України. Оперативний штаб працює до сих пір, і всі процеси повністю налагоджені. Самих звернень стало трохи менше, і вони змінились. Наприклад, зараз окрім іншого, нам надсилають запити на гігієнічні товари для поранених військових, які знаходяться в лікарнях.

В нашому центральному офісі є ресторанчик для співробітників, де ми до війни обладнали нову кухню. Проте з перших днів повномасштабного вторгнення ми вирішили готувати там повноцінні комплексні обіди для поранених, що перебувають в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І.І. Мечникова (м. Дніпро). Щодня із вихідними включно відвозимо туди від 120 до 150 порцій.

Напевно, ваші працівники теж воюють на фронті. Як ви допомагали їм?

В лавах ЗСУ сьогодні знаходиться більше 300 співробітників EVA. Ми відразу забезпечили тих, хто цього потребував, бронежилетами німецького виробництва. Потім купили ще 200 сертифікованих бронежилетів, які віддали зенітній ракетній бригаді повітряного командування "Схід".

Якось запросили дрони, і ми віддали свої, бо в нас ще до війни були безпілотники для того, щоб оглядати локації для компанії. Потім купили ще додаткові дрони для армії.

З великих проєктів можу згадати програму нашого власника [Руслана Шостака] — "Дитинство без війни", завдяки якій майже 1,5 тис. дітей-сиріт, а також більше 500 їх опікунів чи супроводжуючих були перевезені до Туреччини в безпечні умови. Це найбільший централізований проект евакуації дітей з України під час війни. Ми й самі допомагаємо цьому проєкту, і наші покупці також донейтять гроші для них.

Що українці купують під час війни

Інтернет-магазин EVA завжди користувався популярністю клієнтів. Як змінився онлайн-попит, замовлення, які групи товарів стали більш цікавими, та як загалом розвивається онлайн-магазин?

У березні ми без перебільшення були одним із дуже небагатьох інтернет-магазинів, які продовжували працювати. Більшість операторів цього ринку просто не змогли налагодити свою роботу в ті дні, залишились буквально одиниці. Наш склад в Броварах припинив свою роботу, увесь товар ми перевезли до Львова, де склад продовжував працювати.

В перший-другий місяць війни в нас було десь 60% від довоєнної кількості замовлень. Зараз інтернет-магазин жваво відновлює роботу, і ми вже вийшли на 85% від минулорічних замовлень. А в грошовому вигляді сьогодні ми продаємо навіть більше: це вже 110-115% від показників 2021 року.

Якщо казати про структуру замовлень, то на початку вторгнення попит в категорії "Краса", так званому beauty-сегменті, майже повністю зник, але це був короткий період – десь 1,5 місяці. Тоді більше купували побутову хімію, підгузки і таке інше. Зараз структура повністю відновилась: категорія "краса" продається дуже добре, як і категорія "Парфумерія". Попит постійно зростає, і ми повертаємось до нашого довоєнного асортименту.

Яка доля ринку мережі EVA сьогодні, і як вона може змінитися до кінця року?

Це важке питання, тому що ніхто ніколи не оцінював нашу долю в цілому на ринку. Компанія Nielsenоцінює нашу долю тільки в структурі національних мереж дрогері-магазинів. 2021-ий рік ми закінчили з позначкою 73%, зараз наша доля — 77%.

Ситуація по регіонам дуже різна. Зрозуміло, що магазини в Харкові відстають і на 20, і на 30% від своїх минулорічних показників, а от на заході країни картина трошки інша. Там магазини працюють краще, включно з маленькими містечками, бо туди переїхало багато внутрішньо переміщених осіб.

Які ключові антикризові рішення допомогли вам налагодити роботу компанії в такий складний період?

До чогось ми були готові, до чогось — зовсім ні. Наприклад, до такого колапсу, який трапився з логістикою, ми не готувались, тому основні наші дії були направлені на те, щоб найскоріше вирівняти цю проблему. Ми придбали кілька вантажівок — до цього в нас не було власних вантажних автівок — щоб розвозити товар в небезпечні місця, куди ніхто не хотів їхати. Налагодили роботу з залізницею, почали возити товари вагонами, чого до війни ніколи не робили. Дуже швидко адаптували витрати, адже всі наші працівники, керівники добре знають, що їм робити при будь-якій кризовій ситуації. Ще один важливий момент — перемовини з орендодавцями, бо, вочевидь, зараз ми не можемо платити оренду в тому обсязі, як це було раніше.

Дуже складна ситуація склалась безпосередньо з товаром, з його наявністю в Україні. Але ми заздалегідь домовились з місцевими дистриб’юторами, що при проблемах з логістикою вони будуть нашими постачальниками. Ми дуже швидко включили їх в нашу роботу, але вони постачали товар тільки туди, куди могли доїхати безпечно. В них також були великі проблеми з транспортом. По-перше, його було мало, по-друге, він дуже повільно переміщався через численні блокпости та комендантські години. Зараз всі ці проблеми зникли — перепусток через мости в Києві вже нема, комендантські години скорочені, кількість блокпостів значно зменшилась, тому транспорт рухається нормально.

Не можу сказати, що зараз зовсім нема проблем. Нам дуже не вистачає імпортного товару від транснаціональних компаній. Це питання ми продовжуємо вирішувати кожного дня.

Ви можете назвати три найголовніші принципи в своїй роботі в цей час, коли бізнес потребує якісних, швидких управлінських рішень?

Відповідь знаходиться у самому питанні. Як і при кожній іншій кризі, зараз треба, з одного боку, приймати швидкі рішення, а з іншого, вони повинні бути виважені і оцінені з усіх боків. І, насамперед, важливо завжди думати про людей. Бо коли ми зберігаємо команду, ми зберігаємо і компанію.

В цьому році EVA святкує своє 20-річчя. Якісь заходи плануються у зв’язку з цим?

Ми вирішили для себе, що те, що відбувається в Україні, і саме слово "святкувати" не поєднуються між собою. Тому ні, святкувати ми не будемо, але звісно ми відзначимо цю подію. Взагалі наш основний принцип, яким ми керуємось кожного року: день народження у нас, а святкують наші покупці. І цей рік не буде виключенням.

Ключові здобутки компанії EVA за 20 років роботи