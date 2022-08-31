Швидкий Фокус: чотири причини підписатися на наш канал у Telegram прямо зараз

Дізнаватись новини про політику, економіку та повномасштабну війну зручно через один із найпопулярніших месенджерів. Команда Фокусу відбирає найважливішу та правдиву інформацію спеціально для своїх читачів у Telegram.

З початком повномасштабної війни в Україні одним із найпопулярніших джерел отримання інформації став месенджер Telegram. Команда видання Фокус веде свій телеграм-канал, де читачі можуть швидко та зручно отримувати інформацію про актуальні події в Україні та світі. Ось кілька причин підписатися на "Швидкий Фокус" прямо зараз.

Все найважливіше — в одному місці

У телеграм-каналі "Швидкий Фокус" зібрано лише найважливішу інформацію про те, що справді цікавить читачів: новини політики та економіки, зведення з фронту, дані про воєнні загрози, витяги з публікацій західних ЗМІ про Україну та багато іншого.

Оперативно і зрозуміло про те, що відбувається прямо зараз

"Швидкий фокус" працює в режимі 24/7. Новини в телеграм-каналі з'являються швидше, ніж на нашому сайті, що дозволяє аудиторії швидше першими дізнавалися про актуальні події.

Тільки достовірна інформація — без вкидів, фейків та води

У "Швидкому Фокусі" публікується лише перевірена інформація про те, що відбувається. Це особливо важливо в умовах повномасштабної війни з огляду на зусилля Росії розхитати інформаційне поле в Україні за допомогою різних вкидань. Також у цей час телеграм-канали нерідко публікують гучні фейки заради залучення масової аудиторії. Проте один з основних пріоритетів "Швидкого Фокусу" — достовірність, оскільки ми цінуємо довіру наших читачів.

Зв'язок із читачами

Завдяки "Швидкому фокусу" кожен охочий може поділитися тим, що здається йому важливим. Телеграм-канал має спеціальний бот, за допомогою якого читачі можуть повідомляти про події, очевидцями яких вони стали. Один з останніх прикладів — повідомлення від одного з підписників "Швидкого Фокусу" про удари російських військ по Харкову, яке супроводжувалося ексклюзивним відео. Співавтором однієї з публікацій у телеграм-каналі можете стати й ви.

Підписуйтесь на "Швидкий Фокус" прямо зараз і станьте одним із багатьох тисяч, які отримують правдиву інформацію про найважливіше раніше за інших.