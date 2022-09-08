Кооперація благодійності - рецепт Гуманітарного хабу Харківської ТЕЦ-5

Близько 150 тонн гуманітарної допомоги за тридцять тижнів війни зібрав та передав мешканцям Слобожанщини Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5. Про це розповів голова правління теплоцентралі Олександр Мінкович.

"Наш Гуманітарний хаб взаємодії і підтримки харків'ян оперативно організувався з перших днів війни за сприяння Благодійного фонду "Майбутнє — дітям". Сім місяців військової агресії показали, що люди значною мірою позбавлені елементарних можливостей заробляти і купувати. Але це не скасовує їхніх потреб дбати про свої родини, а також зазвичай про тих, хто не спроможний піклуватися про себе самотужки. Ми всіляко намагаємося полегшити сьогодення найбільш незахищених людей — пенсіонерів, інвалідів, багатодітних родин, які змушені виживати під невпинними обстрілами та прильотами у важкодоступних нині районах міста й області", — говорить Олександр Мінкович.

На його переконання, навіть потужним підприємствам та організаціям за таких умов поодинці вдалося б небагато. Тому Гуманітарний хаб ТЕЦ-5 обрав шлях кооперації доброчинців.

Понад десять благодійних організацій залучив для допомоги слобожанам Гуманітарний хаб Харківської ТЕЦ-5. Це БФ "Майбутнє — дітям", Благодійний фонд Ігоря Вовчанчина, Міжнародний благодійний фонд "100 справ", БФ "Відродження та підтримка", "Східний рубіж", BlueCheckUkraine, Український Християнський Благодійний Фонд "Покров", Фонд "Якість життя", "Global Emprovement Mission" тощо.

"Особливі теплі слова від усіх слобожан адресуємо Уманському Свято-Покровському храму. Щотижня звідти привозить 2-4 тонни вантажів для нашого Гуманітарного хабу Зінаїда Сорока. Це звичайна жінка. У волонтерському середовищі її називаємо Баба Зіна, на передовій її дали позивний Бабка-легенда. І справді, те, що вона робить для громади Слобожанщини — це вже свого роду легенда.

Дякуємо щиро усім нашим партнерам. За цей період спільними зусиллями ми зібрали і передали містянам близько 150 тонн продуктів, ліків, предметів гігієни та першочергових потреб. Впевнений, коло донорської підтримки в рамках нашого Гуманітарного хабу розширюватиметься, бо Харків і його мешканці того варті", — сказав керівник ТЕЦ-5 Олександр Мінкович.