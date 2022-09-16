Карта довготермінового резидента ЄС: кому вона потрібна і навіщо?

Карта довготермінового резидента ЄС дає іноземцеві право на постійне проживання на території Республіки Польща. Для легального виконання роботи йому не потрібно мати жодних інших документів.

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Довгостроковий резидент ЄС: хто може подати заявку на картку?

Відповідно до закону, це може зробити іноземець, який відповідає всім умовам:

легально і безперервно перебував на території Республіки Польща не менше п’яти років;

має стабільне джерело доходу протягом трьох років до подачі заявки;

має медичну страховку;

має підтвердження знання польської мови;

має гарантоване місце проживання в Польщі.

Картка резидента: куди оформити та які документи до неї додати?

Іноземець, який хоче отримати картку довготермінового резидента ЄС, повинен подати до воєводського управління за місцем свого проживання:

заява на отримання дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС;

копії всіх сторінок проїзного документа (оригінал необхідно пред’явити працівнику воєводського управління для перевірки);

чотири актуальні та правильно зроблені фотографії на документи;

документи, що підтверджують безперервне легальне перебування в Польщі протягом п'яти років;

документи, що підтверджують наявність джерела стабільного та стабільного доходу;

довідка про медичне страхування;

офіційний сертифікат про знання польської мови;

підтвердження сплати державного збору;

документ, що підтверджує наявність місця проживання на території Республіки Польща;

інші документи, що підтверджують дані, зазначені в заяві, та обґрунтовують подання заяви на отримання дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС.

Що дає карта резидента Польщі?

Статус довгострокового резидента ЄС надає іноземцям широкі можливості брати участь у соціальному та економічному житті держави. До них належать, серед іншого:

вихід на ринок праці без необхідності оформлення додаткових документів;

право вести підприємницьку діяльність на тих же умовах, що й для громадян Польщі;

доступ до стипендій на навчання та дослідження;

право на соціальну допомогу;

право подорожувати з туристичною метою в Шенгенській зоні (максимум 90 днів протягом 180 днів);

право на спрощену процедуру імміграції в інші країни ЄС.

Варто зазначити, що кожна країна-член ЄС має власні внутрішні правила щодо доступу довгострокових резидентів до внутрішнього ринку праці. Правовий статус іноземця, який має карту проживання однієї з держав-членів, може відрізнятися від країни до країни. Це стосується не тільки можливостей працевлаштування. Тому перед прийняттям рішення про міграцію рекомендуємо ознайомитися з національними правилами довготермінового перебування за кордоном. Детальніше на сайті Ukrayina.pl.