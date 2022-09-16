Карта довготермінового резидента ЄС: кому вона потрібна і навіщо?
Карта довготермінового резидента ЄС дає іноземцеві право на постійне проживання на території Республіки Польща. Для легального виконання роботи йому не потрібно мати жодних інших документів.
Довгостроковий резидент ЄС: хто може подати заявку на картку?
Відповідно до закону, це може зробити іноземець, який відповідає всім умовам:
- легально і безперервно перебував на території Республіки Польща не менше п’яти років;
- має стабільне джерело доходу протягом трьох років до подачі заявки;
- має медичну страховку;
- має підтвердження знання польської мови;
- має гарантоване місце проживання в Польщі.
Картка резидента: куди оформити та які документи до неї додати?
Іноземець, який хоче отримати картку довготермінового резидента ЄС, повинен подати до воєводського управління за місцем свого проживання:
- заява на отримання дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС;
- копії всіх сторінок проїзного документа (оригінал необхідно пред’явити працівнику воєводського управління для перевірки);
- чотири актуальні та правильно зроблені фотографії на документи;
- документи, що підтверджують безперервне легальне перебування в Польщі протягом п'яти років;
- документи, що підтверджують наявність джерела стабільного та стабільного доходу;
- довідка про медичне страхування;
- офіційний сертифікат про знання польської мови;
- підтвердження сплати державного збору;
- документ, що підтверджує наявність місця проживання на території Республіки Польща;
- інші документи, що підтверджують дані, зазначені в заяві, та обґрунтовують подання заяви на отримання дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС.
Що дає карта резидента Польщі?
Статус довгострокового резидента ЄС надає іноземцям широкі можливості брати участь у соціальному та економічному житті держави. До них належать, серед іншого:
- вихід на ринок праці без необхідності оформлення додаткових документів;
- право вести підприємницьку діяльність на тих же умовах, що й для громадян Польщі;
- доступ до стипендій на навчання та дослідження;
- право на соціальну допомогу;
- право подорожувати з туристичною метою в Шенгенській зоні (максимум 90 днів протягом 180 днів);
- право на спрощену процедуру імміграції в інші країни ЄС.
Варто зазначити, що кожна країна-член ЄС має власні внутрішні правила щодо доступу довгострокових резидентів до внутрішнього ринку праці. Правовий статус іноземця, який має карту проживання однієї з держав-членів, може відрізнятися від країни до країни. Це стосується не тільки можливостей працевлаштування. Тому перед прийняттям рішення про міграцію рекомендуємо ознайомитися з національними правилами довготермінового перебування за кордоном. Детальніше на сайті Ukrayina.pl.