Експерт криптосектору України про особисте життя та благодійність

Сергій Сотниченко, всім відомий як експерт і аналітик фінансового й криптовалютного сектору України, громадський діяч української криптоспільноти, поділився розповіддю про особисте життя, початок волонтерської діяльності та як виник їх спільний з дружиною благодійний фонд.

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Дружину Сергія Сотниченка звати Емма Шекоян, яка є уродженкою Грузії, проте вже тривалий час проживає в Україні. В минулому дівчина багато працювала медичною сестрою в лікарнях та фізіотерапевтичних кабінетах, а зараз повністю присвятила своє життя благодійництву.

Ідея допомагати дітям-сиротам до Сергія та Емми прийшла ще у 2015 році. Тоді, перед новорічними святами, вони разом вирішили поїхати по дитячим будинкам неподалік Києва вітати солодкими подарунками зі святом дітей, які позбавлені батьківської ласки та турботи.

Обравши дитячі будинки, які найбільше потребують допомоги, сім’я Сергія постійно тримала зв’язок з їх директорами. Так вони дізнавались чого діти потребують в той чи інший час та відправляли до них машину з пакунками. Це були й продукти харчування, і одяг, і необхідна канцелярія. Бувало їздили до дітей самі, привозячи аніматорів та спортсменів, які допомагали влаштовувати для дітей спортивні змагання, конкурси та незвичні для їх гіркого життя розваги.

Так Сергій Сотниченко, активіст з розвитку криптовалютного й фінансового сектору України, відкрив в собі бажання займатися волонтерською діяльністю.

Згодом, у 2020 році в житті Сергія трапилась особлива подія — народився їх спільний з Еммою син Добриня. Проте разом з тим прийшло й багато переживань, адже маленькому хлопчику поставили невтішний діагноз — синдром Веста. Після 7 місяців життя Добриня, на жаль, залишив цей світ.

Благодійний фонд сім’ї Сотниченка під назвою P.F.C.U. charity з’явився у 2021. Надихнула на його створення молоду сім’ю саме та ситуація, коли вони зіткнулися з важкими проблемами свого новонародженого малюка та коли їм місяцями доводилось проводити в лікарнях. Побачивши там брак сучасного обладнання, Сергій та Емма вирішили попри все допомагати дитячим відділенням лікарень, центрам реабілітації дітей та бути корисними для тих, хто так само як їх син бореться за життя зі страшними хворобами.

24 лютого, коли Росія здійснила повномасштабний напад на Україну та почалась війна, Сергій вступив у територіальну оборону та став на захисті Бучі, Ірпеня, Київської області. Їх спільний із дружиною фонд P.F.C.U. charity продовжував свою активну роботу та за численними запитами в Телеграмі почав збирати допомогу для тих, хто тоді цього потребував найбільше. Серед них були й внутрішньо переміщені особи, і пенсіонери, і багатодітні сім’ї.

Зараз фонд вже встиг нагодувати понад 20 тисяч сімей та займається збором фінансів на автомобілі, які вкрай необхідні воїнам ЗСУ на фронті.

Експерт криптосектору України Сергій Сотниченко продовжує свою активну громадську діяльність та понад усе бажає повалення режиму Путіну й перемоги рідній Україні.