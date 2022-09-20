Як купити криптовалюту: інструкція для початківців

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Зростання популярності криптовалют спостерігається з 2008 року — з моменту створення Біткоіна анонімним розробником (або їхньою групою) Сатоші Накамото. За минулі 14 років користувачі неодноразово могли переконатися у високій волатильності цифрових активів.

Так, лідер із капіталізації Біткоїн вже неодноразово переживав злети та падіння. У травні 2021 року монета коштувала $58 803, а вже за 2 місяці втратила половину своєї вартості — її курс становив $29 807. Чергове піднесення припало на осінь того ж року — у листопаді курс Біткоїна досяг свого історичного максимуму $67 566.

Нестабільна ситуація у світі, не в останню чергу пов'язана з війною Росії в Україні, неминуче підштовхнула ринок криптовалют до прірви. У липні 2022 року курс усіх альткоїнів впав. Найбільш відчутним було падіння того ж таки Біткоїна — до $19 323 за монету.

І попри таку нестабільність, інтерес до криптовалют все ж таки не згасає. Поговоримо про те, яка зараз ситуація навколо віртуальних грошей в Україні та світі, і з'ясуємо, де найкраще купити криптовалюту.

Майбутнє за Web 3.0: які перспективи криптовалют

Експерти вже не перший рік говорять про скорий перехід на нову версію Інтернет-простору під назвою Web 3.0. Її відмінність від нинішньої, Web 2.0, полягає у тотальній децентралізації. А найкращим прикладом такого підходу зараз є технологія блокчейн і ґрунтовані на ній криптовалюти. IT-фахівці припускають, що в недалекому майбутньому один обліковий запис користувача зможе служити йому і електронним гаманцем, і онлайн-банкінгом.

Сьогодні ситуація на криптовалютному ринку залишається вкрай нестабільною. Валюти з найбільшою капіталізацією – Біткоїн та Ефіріум – демонструють незначне піднесення. Курс першого тримається вище за $20 тис. і на момент написання статті становить $21 121.

Ефір теж зміг перевищити свій мінімум, який припав на червень 2022 року і становив $993. І хоча до історичного максимуму монеті ще далеко (у листопаді минулого року його вартість була $4812), вже понад місяць її курс перевищує $1000. На момент підготовки матеріалу він становить $1575.

Щодо прогнозів, тут існує кілька думок. Згідно з найоптимістичнішим сценарієм, Біткоїн зможе вибратися з прірви та подорожчати на 950% — до $400 тис. за монету. Щоправда, для цього потрібне дотримання важливої ​​умови — світова спільнота має відмовитись від використання фіатних валют на користь віртуальних. Тому такий розвиток подій поки що малоймовірний.

Багато аналітиків стверджують, що попри ведмежий тренд на криптовалютному ринку в останні кілька місяців, Біткоїн все ж таки рухається до нових висот. На їхню думку, найближчим часом купити криптовалюту можна буде за $100 000. Але є також і ті, хто впевнений, що нинішній обвал — це ще не межа, і варто побоюватися зниження курсу до $10 тис.

Інвестиції у світі та Україні: актуальні тенденції

Все йде до того, що в багатьох країнах покупка криптовалюти незабаром стане офіційним методом інвестування. Поки що єдина країна, яка визнала Біткоїн на законодавчому рівні, це Сальвадор. Але досить лояльну політику щодо цифрових грошей проводять Данія, Німеччина, Франція, Канада, Ісландія та багато інших.

В Україні ж у березні 2022 року було ухвалено закон "Про віртуальні активи", який визнає криптовалюти нематеріальними благами зі своєю вартістю та визначає правовий режим їх використання. Цей закон започаткував легалізацію віртуальних грошей у нашій державі. Але вже зараз криптовалюти стали одним із кращих для українців способів вкладення коштів.

Справа у тому, що багато способів інвестування з початком повномасштабного вторгнення на територію України втратили доцільність. Прибутковість депозитів зараз нижча за рівень інфляції, вкладатися в нерухомість все ще дуже ризиковано. А через обмеження Нацбанку на виведення коштів за кордон інвестувати в іноземні компанії можуть лише ті, хто має фінанси на закордонних рахунках.

Тому попри всі ризики криптовалюта залишається одним із найпривабливіших способів інвестицій у поточній ситуації. Поговоримо про сервіси, які пропонують купити криптовалюту.

Де купити криптовалюту в Україні у 2022 році

Обмінювати фіатні гроші на цифрові та зробити зворотну операцію сьогодні можна на ресурсах кількох типів.

Часто люди звертаються до криптобірж та P2P-платформ. Обидва ресурси є посередниками між покупцями та продавцями. Їхня різниця полягає в моделі укладання угод. На онлайн-біржах це відбувається автоматично. А на P2P-платформах продавці та покупці повинні спілкуватися один з одним, щоб купити чи продати криптовалюту.

Мешканці міст-мільйонників можуть купити криптовалюту за гривні у спеціальних терміналах – криптоматах. Але найбільшою популярністю все ж таки користуються онлайн-обмінники — платформи, які дозволяють здійснити обмін швидко, безпечно і вигідно.

На що звернути увагу при виборі сервісу

Щоб купити криптовалюту в Україні з мінімальними ризиками, важливо ретельно проаналізувати кілька онлайн-обмінників та вибрати з них найнадійніший.

На що звернути увагу?

Достатність цифрових активів у резерві онлайн-обмінника.

Досвід роботи сервісу та його репутація серед користувачів.

Комісії за обслуговування у поєднанні із внутрішнім валютообмінним курсом ресурсу (деякі сайти можуть закладати власну маржу в курс).

Підтримка кількох способів оплати (банківські картки, системи платежів, криптогаманці, готівка).

Доступність різних фіатних та цифрових валют для обміну.

Необхідність реєстрації та наявність реферальної програми.

Одним із сервісів, які відповідають усім вимогам до надійного та безпечного обмінника, є Changeit.

Як купити криптовалюту на Changeit: 5 кроків на шляху до успіху

Розглянемо інструкцію придбання цифрових активів на сайті Changeit на прикладі USDT. Все що вам потрібно зробити — це зайти на сайт і розпочати обмін, оскільки реєстрація на платформі не обов'язкова.

У верхньому лівому куті сайту виберіть валютну пару. У даній ситуації — це "Купити USDT за Гривню". Введіть суму передбачуваної угоди — і вам буде доступна сума, яку ви отримаєте в результаті обміну з урахуванням комісії платформи. Підтвердіть свій намір натисканням кнопки "Обміняти" та вкажіть номер свого криптогаманця. Введіть особисті дані або увійдіть до свого облікового запису. Перевірте коректність внесеної інформації та переходьте до оплати угоди — для цього буде потрібно номер банківської картки.

Тепер дочекайтеся завершення транзакції — і починайте заробляти з криптовалютою.

Підсумуємо

Віртуальні валюти — порівняно новий та досить ризикований спосіб вкладення грошей. Але з огляду на ситуацію в Україні, коли класичні інвестиції втратили свою привабливість, цифрові активи однозначно варті вашої уваги. А щоб мінімізувати ризики, обирайте безпечний онлайн-обмінник — з надійними партнерами вам дійсно вдасться заробити.