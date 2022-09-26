Аlliance Novobud будує заради зміцнення економіки та покращення добробуту українців

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Будувати житло попри війну та економічну нестабільність — головне завдання українських девелоперівсьогодні. З цією задачею відмінно справляється Аlliance Novobud, один з найбільших забудовників столиці та Броварів, який відновив будівництво на усіх своїх майданчиках ще на початку квітня. 23 вересня девелоперзібрав на своїх будмайданчиках журналістів, яким не просто показав високу динаміку та якість будівництва, а й прочинив завісу "будівельної кухні". На престур були запрошені представники понад 25 українських медіа.

"У важкий для держави час, а надто під час воєнного стану, бізнес має працювати, і має він це робити ще ефективніше, ще динамічніше, адже економіка потребує підтримки. Тож Аlliance Novobud вирішив не чекати кращих часів, а почати працювати (наші будівельні крани активувалися вже на початку квітня) й проводити тематичні активності. До престуру долучилися понад 20 представників різних медіа. Завітали як постійні наші партнери та профільні видання, так і медіа, з якими ми познайомилися нещодавно. Головною метою престуру стало знайомство журналістів з будівельними проєктами, які сьогодні розвиває забудовник. Також ми прагнули занурити гостей у динамічну атмосферу будмайданчиків, показати, що робота кипить, а отже наші клієнти обов’язково отримають свої квартири, а економіка України отримує підтримку у вигляді податків та зборів, заробітних плат тощо. Саме з цих джерел держава фінансує Збройні Сили України, які мужньо та самовіддано захищають наші землі від окупанта", — розказала Ірина Міхальова, директорка з маркетингу Аlliance Novobud.

Екскурсії будівельними майданчиками проводили представники проєктних команд Аlliance Novobud, люди, які знають ці об’єкти до найменших дрібниць. Екскурсія броварськими проєктами розпочалася з будмайданчика комплексу Krona ParkII. Тут гостям показали будинки на різних етапах готовності, приклади оформлення прибудинкових територій, дитячих майданчиків, паркових зон тощо.

Відвідавши будівництво житлового комплексу "Лавандовий", гості змогли побачити новий для Аlliance Novobud формат проєкту — мікс малоповерхових будинків та таунхаусів з власними затишними двориками. Ну а всю красу краєвидівна Бровари та столицю, які відкриваються з квартир з терасами, гості побачили, піднявшись на дах 24-поверхового будинку комплексу Madison Gardens.

На будмайданчику столичного проєкту Montreal House відвідувачі змогли відчути масштабність парадного входу, який матиме дев’ятиметрову висоту стелі. Гості відвідали приміщення, яке готують під дитячий садок, побачили площу, на якій буде створений внутрішній простір для відпочинку тощо.

Фінальною точкою престуру став будівельний майданчик клубного будинку Illinsky House, що на Подолі. Тут гості мали можливість роздивитися комбінований фасад з натуральних матеріалів, який вже влаштовують, прогулятися просторим дворівневим паркінгом тощо. Незабутніх вражень додала простора тераса на восьмому поверсі першого будинку, на якій гості за келихом ігристого зустріли захід сонця.

Престур для медіа став першим тематичним заходом в новому бізнес-сезоні й віримо, що не останнім. Аlliance Novobud продовжує будувати, проєктувати та планувати, тож незабаром будемо раді повідомити про запуск нових житлових комплексів.