Автострахування онлайн — тільки переваги!

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У досить непередбачуваній ситуації сьогоднішнього дня різноманітні онлайн сервіси — майже безпрограшний варіант. На жаль, українцям доводиться досить часто пересуватися, знаходитися далеко від дому, і при цьому намагатися налагодити нормальне життя та мінімізувати стрес. Авто стало життєвою необхідністю для багатьох, а отже, необхідно подбати і про йогозахист.

На допомогу приходить онлайн страхування, яке практично не має недоліків. Давайте розглянемо його загальні плюси:

Доступність послуги

Не треба нікуди йти або їхати, гаяти час. 24/7 доступ до необхідних договорів можна отримати, маючи тільки смартфон та працюючий інтернет.

Зручність та швидкість

Ви можете придбати договір, де б ви не знаходились. Оформивши поліс онлайн, ви протягом короткого часу отримуєте поліс на e-mail. Весь процес — від покупки до отримання — може зайняти приблизно 15-20 хвилин.

Легкість зберігання

Е-поліс у більшості випадків не треба друкувати. Він зберігається в мобільному телефоні або планшеті. А при наявності додатку все завжди під рукою, усі деталі договорів.

Надійність покупки

Електронний поліс не можна підробити, він фіксується в базі СК і зберігається там увесь час. Паперовий бланк можна загубити або навіть придбати підробку, якщо компанія мало відома.

Отже, практично ми бачимо тільки переваги страхування онлайн, мінуси відсутні. Усвідомлюючи потреби клієнтів, страхова ARX — лідер страхового ринку України, яка присутня на ньомувже 28 років — пропонує таки види автострахування онлайн:

Це обов'язковий поліс для автовласників в Україні. Він захищає відповідальність водія перед третіми особами при виникненні ДТП. Його суть полягає в наступному: якщо ви стаєте винуватцем аварії, то відшкодування збитків постраждалим стає проблемою страхової компанії, а не вашою.

На сайті компанії такий поліс можна придбати за 5-7 хвилин та отримати його на мейл. Компанія пропонує декілька видів "Автоцивілки", кожен може вибрати те, що підходить саме йому.

Цей поліс обов’язковий для страхування за кордоном. Принцип його дії такий самий, як в українській "Автоцивілці": поліс дозволяє уникнути штрафів та значних фінансових витрат у разі ДТП у чужій країні і відшкодовує збиток потерпілій стороні. Хоч це й закордонне страхування, але оформити його просто, де б ви не знаходилися — в один клік на сайті компанії. Потім поліс краще роздрукувати, бо на кордоні часто питають роздрукований варіант. Дія поліса починається через 24 години після придбання.

У рамках "Зеленої картки" ARX додатково запропонувала клієнтам абсолютно унікальну послугу: сервіс "Автоконсьєрж". Сутність послуги у тому, що у разі настання страхового випадку за кордоном можна цілодобово отримати інформаційну допомогу рідною мовою. Для цього треба зв’язатися з компанією по телефону або через додаток "MyARX". Крім того, клієнту може бути надана технічна допомога на дорозі або з евакуацією авто. Компанія запустила цю послугу, щоб громадяни України, опинившись за кордоном, не відчували себе "сам на сам" у ситуації додаткового стресу.

Додаток MyARX

Цей додаток є дійсно дуже корисним для клієнтів компанії. У ньому зберігаються і договори "Автоцивілки", і "Зеленої картки", і взагалі усі договори. У додатку можна будь-якої миті побачити: номер договору страхування, програму страхування, термін дії договору, контактний номер телефону для зв'язку зі страховою компанією. Договори страхування будуть показані, навіть якщо відсутнє інтернет-з'єднання на смартфоні, що стало особливо актуальним для воєнного часу. Завантажити нову версію або мобільний додаток можна в AppStore та PlayMarket.

Тож, маючи при собі тільки смартфон, можна придбати поліси автострахування онлайн, потім завантажити додаток, щоб було легко управляти договорами, і все це може зайняти менш ніж 30 хвилин.

З ARX онлайн зручно та безпечно!