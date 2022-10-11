Порше Україна та бренд SEAT передали SEAT Ibiza благодійній організації СОС Дитячі Містечка Україна

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Автомобіль було передано у рамках продовження проекту допомоги дітям-сиротам, сім’ям з дітьми, що були вимушені тимчасово покинути своє місце проживання, а також дітям, чиї батьки беруть участь у військових діях. SEAT Ibiza буде використовуватись для виїзду соціальних працівників організації, які надають гуманітарну та психологічну допомогу аби дістатись до найвіддаленіших міст нашої країни, у тому числі до прифронтових та деокупованих територій, куди наразі повертаються сім’ї.

Імпортер автомобілів Volkswagen, SEAT, CUPRA та AUDI вже 7 років підтримує дружні стосунки із СОС Дитячі Містечка Україна та із радістю допомагає дітям протягом усієї співпраці. Як зазначив Генеральний директор ТОВ "Порше Україна" Йозеф Граф "Ведення економічної діяльності дозволяє нам підтримувати нашу країну, а також в реалізовувати соціальну місію – підтримувати дітей та сім’ї, що опинились у складних життєвих обставинах через війну".

Передані у середині літа автомобілі Volkswagen T-Cross вже допомогли соціальним працівникам провести 46 виїздів на місця проживання дітей, 132 групових заходи, відвідати майже 2000 дітей від 4 до 16 років.

СОС Дитячі Містечка Україна розпочала діяльність у 2003 році та працює задля попередження сирітства в Україні, розвитку сімейних форм виховання для дітей, позбавлених батьківського піклування, та підтримки молоді, яка виходить з-під опіки.

Організація є членом міжнародної федерації SOS Children's Villages International (SOS Kinderdorf) та працює відповідно до конвенції ООН про права дитини.

ТОВ "Порше Україна" — офіційний імпортер автомобілів Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA та Volkswagen Комерційні автомобілі в Україні.

Компанію засновано в 2008 році і підприємство є частиною австрійського холдингу Porsche Holding Salzburg.