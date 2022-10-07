"Росіяни спостерігали за тим, як ми виносимо ліки, тримаючи на прицілі", - херсонська волонтерка

Волонтерський рух "Котики-патріотики" з перших днів війни в Херсоні допомагають медзакладам і хворим

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Волонтерство в окупованому місті може коштувати дуже дорого. Активісти ініціативи "Котики-патріотики" в Херсоні ховалися від російських загарбників по різних квартирах, а ліки іноді доставляти доводилося буквально під ворожим прицілом. Про це розповіла засновниця волонтерського руху "Котики-патріотики" Ірина Саліхова, передає "Обозреватель".

В минулому вона займалася журналістською і рекламною діяльністю, паралельно волонтерила з 2008 року (допомагала дітям-сиротам). Після початку відкритого вторгнення РФ запустила ініціативу допомоги в Херсоні. Попри складні умови окупації активісти сприяють лікарням і мешканцям з необхідними медикаментами.

Українці не співпрацюють з окупантами і не використовують російські ліки, тож діставати потрібне було часом небезпечно. Якось на початку війни в Херсоні, коли в поодиноких аптеках ще лишалися вітчизняні ліки, Ірина з волонтерами приїхали на одну з таких точек.

"Ми потрапили до потрібної аптеки, біля якої стояв бронетранспортер з рашистами, що спостерігали за тим, як ми виносимо ліки, тримаючи на прицілі. І це були незабутні враження", — згадує волонтерка.

Саліхова зізнається, що бути волонтером в окупованому місті – це реально страшно. Волонтерам доводилося не афішувати допомогу військовим, більшість активістів не хотіли "світитися", тож Ірина взяла відповідальність на себе — публікувала звіти, вела прямі ефіри в соцмережах, спілкувалася зі ЗМІ. Через таку публічність жінці з чоловіком довелося полишити власну квартиру та жити у різних знайомих. Весь час треба було переїжджати, інакше можна було потрапити в руки окупантів.

"Була така ситуація, коли мені телефонують близько опівночі люди, що відповідають за безпеку: "Ви взагалі там подуріли?! Щоб завтра зранку вас у цій квартирі не було". Ми о 7-й виїхали, а о 12-й у той двір прийшли російські військові, за списком звірили номери машин, а потім пішли по під’їздах питати в людей, чи не бачили вони когось, хто до війни тут не жив", — розповіла волонтерка.

Переміщатися слід було не лише активістам, а і штабу, і складу. Та з часом російські загарбники почали жорсткіші ставитися до волонтерів, тож Ірина з чоловіком вимушено евакуювалися в Одесу. Тепер "Котики-патріотики" функціонують звідти.