Акордбанк та кіберспортсмени передали ЗСУ 120 броньованих і багатоцільових авто

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Відома кіберспортивна команда NAVI та "Акордбанк" передали Збройним силам України 30 броньованих авто за останні два місяці. Про це повідомляє прес-служба "Акордбанк".

Всього від початку повномасштабної війни вони зуміли поставити ЗСУ та правоохоронцям 120 броньованих і багатоцільових авто. "По автомобілю кожні 2 календарні дні", — зазначає Олексій Руднєв, Голова Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК".

"Забезпечення мобільності військових підрозділів при виконанні бойових завдань є вкрай важливою складовою успіхів. На жаль, автівки дуже швидко виходять з ладу. Тож потреби в них – постійні. Передані Акордбанком і NAVI авто працюють на сході і на південному напрямку, і щодня допомагають підрозділам Десантно-штурмових військ ЗСУ виконувати завдання", — підкреслив Андрій Галась, полковник, Начальник логістики Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Окрім автомобільної техніки для ЗСУ передали планшети, дрони, генератори, активні навушники та інше необхідне обладнання для підвищення ефективності боротьби з російськими окупантами.

У команді NAVI також висловили вдячність ЗСУ та бажання підтримувати ініціативу далі. "Ми вдячні ЗСУ за можливість працювати, повноцінно функціонувати у рідній країні, відкривати нові буткемпи та академії заради розвитку українського та світового кіберспорту", — прокоментував Євген Золотарьов, Генеральний директор клубу NAVI.