ЗМІ розповіли, чому правоохоронці "взялися" за Михайла Маймана

Раніше народна депутатка від "Слуги народу" Марʼяна Безугла публічно назвала Маймана шахраєм та повідомила, що правоохоронні органи опрацьовують проблему.

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На початку вересня силами спецназу Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції України було затримано командира добровольчого батальйону Тероборони Михайла Маймана (він же Михайло Помагайло), передає Уніан.

Як нагадують "Факти", тоді ж стало відомо, що затримання пов'язане зі звинуваченням за статтею 262 ("Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства", карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років). Слідство триває й досі.

За даними сайту "Чесно", Михайло Майман — український військовий, ветеран АТО/ООС, командир добровольчого формування № 14 територіальної громади Києва "Архангели Михайла". Себе Майман позиціонує як ветерана АТО і волонтера.

"Факти" пишуть, що 2013 року Маймана затримувала міліція — він підозрювався у незаконній торгівлі автомобільними шинами, що згодом сам підтвердив в ефірі Scrypin.ua. Тоді Михайло Майман носив прізвище Помагайло, але згодом взяв прізвище дружини.

Видання "Факти" нагадує, що 2015 року Майман приєднався до Радикальної партії Олега Ляшка і пробував балотуватися в депутати Васильківської районної ради. Під час служби на Донбасі у 2014−2016 роках Майман був заступником командира батальйону "Свята Марія" в Маріуполі та Бахмуті (Артемівську). Можливо, саме тоді, як пишуть ЗМІ, він познайомився з одіозним зрадником України Іллею Кивою, який на той час був першим заступником начальника Головного управління Національної поліції у Донецькій області за В’ячеслава Аброськина. За повідомленнями ЗМІ, Кива та Майман досить тісно спілкувалися, допоки між ними у січні 2020 року не сталася бійка в київському ресторані "Моссо".

За словами самого Маймана, на початку 2022 року він брав участь у битві за Київ — очолюваний ним батальйон Архангела Михаїла нібито звільняв населені пункти поблизу Макарова на Київщині.

"На сьогодні відомо, що батальйон не входить до складу ТРО і його бійці не мають права носити зброю", — пишуть "Факти".

Також ЗМІ писали, що Майман нібито зібрав щонайменше 1,3 мільйона доларів донатів і влітку його вже затримувало СБУ за підозрою у торгівлі зброєю. Зрештою народна депутатка від "Слуги народу" Марʼяна Безугла публічно назвала Маймана шахраєм та повідомила, що правоохоронні органи опрацьовують проблему.

"Сподіваємось, найближчим часом суспільство отримає компетентні висновки відповідних органів для розуміння, хто ж такий насправді Михайло Майман", — підсумували журналісти "Фактів".