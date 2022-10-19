Бронеавто, дрони, тепловізори: Наталія Приходько розповіла, як Фонд Вадима Столара допомагає ЗСУ

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Благодійний фонд Вадима Столара активно допомагає збройним силам України, зокрема передаючи на потреби військових бронеавтівки, дрони, тепловізори тощо. Подробиці допомоги захисникам у інтерв’ю телеканалу Live розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

"В допомозі Збройним силам України ми зосередилися по декількох напрямках. Спочатку — це було гаряче харчування, потім — це форма та амуніція, різне спорядження, дрони, в яких ми також змогли розібратися. Це і бронемашини, машини для евакуації поранених з поля бою, позашляховики. Ми передаємо спеціально оснащені автомобілі. Ми передали понад 100 одиниць квадрокоптерів та тепловізорів, понад 25 тисяч одиниць спорядження для військових. Чим більше ми всі будемо допомагати нашим Збройним силам, тим швидше буде перемога нашої держави", – перерахувала волонтерка.

Також вона детально відповіла на уточнююче питання щодо постачання Фондом Вадима Столара автомобілів.

Ми передали в кінці літа п’ять бронеавто марки Land Rover. Ми довго їх шукали, потім чекали, через те, що вони броньовані був складніший шлях їх придбання та транспортування в Україну, але ми раді, що змогли передати їх спецпідрозділу ССО. Я рада, що ці якісні авто допоможуть нашим військовим зберегти життя. Крім цього, у липні, ми передали спеціалізовані автомобілі для надання першої домедичної допомоги при евакуації з поля бою. Часто нам військові надсилають відео із Запорізького військового шпиталю, з військових частини, де ці авто зараз працюють на благо нашої країни. Ми пишаємося, що маємо змогу допомагати військовим", – констатувала Наталія Приходько.

Крім того, за її словами, Благодійний фонд Вадима Столара від початку масштабної агресії допомагає різноманітним формуванням ЗСУ та ТрО медичними засобами.