Для одного з шпиталів Харківщини найгнучкіша артистка України допомогла закупити важливе обладнання

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В рамках проєкту "Єдині та сильні" відома спортсменка та волонтерка Надія Васіна, яка вже вісім років допомагає військовим, долучилась до збору коштів для одного з Харківських шпиталів. На зібрану суму вже закуплене обладнання, правда, не те, що планувалось.

На початку війни у 2014-му Надія Васіна, як розповідається в матеріалі Gazeta.ua, поєднувала волонтерство з виступами з авторською програмою у Лас-Вегасі.

- Я жила в Америці наїздами з 2014 по 2017-й, два місяці там побула, виступаючи на майданчиках по сусідству з Девідом Коперфільдом, Селін Діон, потім їхала на фронт, — згадує Надія. — Це давало мені змогу гарно заробляти і купувати самій тепловізори, прилади нічного бачення та інше спорядження.

Надія каже, що хоч з часом ситуація на фронті стабілізувалась, волонтерський рух все одно повністю не зупинявся. Бо весь час потребувала оновлення техніка та були потреби і в споряджені, і в різній техніці. З початком повномасштабного вторгнення спортсменка активізувала допомогу військовим, як за рахунок власних заощаджень, так і з залученням донатів. Крім того, вона підтримує бійців не тільки фінансово, а й морально, даруючи їм свої унікальні гімнастичні перформанси. Виступає як на передовій, так і у шпиталях. Для одного з таких медичних закладів Надія і запустила проєкт "Єдині та сильні".

- В рамках цього проєкту ми розпочали збір коштів на медичне обладнання – мобільний рентгенівський апарат у шпиталь на Харківщині, — наголошує Надія. — Проте у звʼязку із не надто активним збором, було вирішено придбати медикам цього клінічного центру стерилізаційне обладнання. Наразі саме в ньому є гостра потреба. А з приводу рентгену я сконтактувала заклад з французськими волонтерами, які обіцяли сприятий в безкоштовній його передачі.