Верховний Суд визнав результати конкурсу на посаду голови Держкіно законними, - ЗМІ

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду поставив крапку у справі про очільника Державного агентства України з питань кіно. Відповідне рішення було ухвалено ще 16 вересня.

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Усі три судові інстанції — Окружний адміністративний суд Києва, Шостий апеляційний адміністративний суд і Верховний Суд — визнали результати конкурсу законними. Про це повідомляє "24 канал".

Скасувати результати конкурсу на посаду голови Державного агентства України з питань кіно вимагала одна з учасниць конкурсу — генпродюсер Одеського кінофестивалю Юлія Сінькевич. Її претензії до Комісії з питань вищого корпусу державної служби та Національного агентства України з питань державної служби суди відхилили.

Нагадаємо, в 2019 році вперше відбувся конкурс на посаду голови Держкіно. На нього подалися 13 кандидатів. Вони проходили тестування на знання законодавства, англійської мови, ситуативного мислення та лідерських якостей. Юлія Сінькевич не пройшла співбесіду в Нацагентстві держслужби. Сінькевич брала участь у першому конкурсі, який залишився без переможця та було оголошено про новий конкурс.

Рішення суду вищої інстанції є остаточним і оскарженню не підлягає.