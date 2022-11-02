МОЗ України гальмує запуск програми пошуку донорів для хворих на рак крові українців, — ЗМІ

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На початок 2022 року в Україні потреба у трансплантаціях кісткового мозку (ТКМ) оцінювалась у 2,5 тисяч, з них – 750 алогенних (тобто, від донорів; решта – від самих пацієнтів). Про це повідомляє УНІАН.

За кордоном проблема пошуку донорів вирішується швидко і просто: пошук ведеться через програму Prometheus. В Україні ж наразі працює лише приватний реєстр, який звичайно є дорогим та не може задовольнити потреби значної кількості пацієнтів. Така ситуація видається дуже дивною, оскільки ще у 2018 році чеська компанія Steiner разом з компанією постачальником надала ПЗ Prometheus МОЗ України. Це програмне забезпечення дає можливість створити реєстр донорів гемопоетичних стовбурових клітин (ГСК), які необхідні для операцій по трансплантації кісткового мозку пацієнтам, які хворіють на рак крові.

Як повідомлялось раніше, програмний продукт тоді був інстальований, а фахівці компанії Steiner провели у Києві навчання для представників МОЗ, видавши їм відповідні сертифікати. Але з невідомих причин подальша робота з використанням ПЗ Prometheus не проводилась, через що державний реєстр донорів ГСК в Україні досі не створений. З того часу змінилося три міністри. Але програма досі не працює. Варто зауважити, що відсутність такого реєстру можу коштувати життя тисячам українців.

Міністру охорони здоров’я Вікторові Ляшку надіслано листа, у додатку до якого є, зокрема, електронний носій (оптичний диск CD-R) із дистрибутивом ПЗ реєстру живих донорів ГСК Prometheus в оновленій версії та документація адміністратора ПЗ Prometheus. ПЗ Prometheus – всесвітньо визнана інформаційна система реєстру донорів гемопоетичних клітин. Система веде облік донорів стовбурових клітин та пацієнтів і щоденний пошук відповідних донорів для конкретних пацієнтів. Такий облік дає змогу звітувати WMDA (Всесвітньому реєстрові донорів кісткового мозку), а також може бути пов'язаний з іншими реєстрами через EMDIS (Європейську інформаційну систему донорів кісткового мозку), міжнародну мережу донорів стовбурових клітин, яка зараз охоплює понад 90% донорів у всьому світі.

Довідка

Інформаційну систему Prometheus компанія Steiner розробила 2003 року і вдосконалює її. МОЗ України наразі запропоновано оновлену та удосконалену версію.