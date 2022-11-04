Конкурс на нового керівника Центру Довженка буде оголошено наступного тижня, — ЗМІ

За інформацією ЗМІ, конкурс на нового керівника Центру Довженка буде проведено за новими правилами, максимально прозоро, та із залученням представників від громадськості.

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Якість комунікацій під час війни має надзвичайно велике значення, тому що в умовах постійного стресу громадськість виявляється більш уразливою до різноманітних маніпуляцій, що й підтвердив черговий скандал у ЗМІ з приводу Центру, що підпорядковується Держкіно Довженку. Про це повідомляє "УНІАН".

Як стверджують журналісти, не встигли в Державному агентстві України з питань кіно призначити нового в.о. гендиректора Центру, як у соцмережах "запалало", мовляв, наскільки далека від мистецтва новий голова Довженка-Центру. Втім, таке обурення не має жодних підстав.

По-перше, йдеться в матеріалі "УНІАН", в Держкіно відразу оголосили, що Ю. Каждан – не новий директор, а кризовий менеджер, що підготує Центр до обрання нового гендиректора. Жодних культурних питань в.о. директора вирішувати не буде, виключно – економічні та організаційні питання.

По-друге, додали журналісти, змінювати Олену Гончарук було потрібно негайно, не зважаючи на усі її досягнення як митця. "За результатами аудиту Олену Гончарук відсторонено від виконання обов'язків в.о. генерального директора ДП "Національний центр Олександра Довженка", вона залишається на посаді керівниці Музею кіно Довженко-Центру. На посаду керівника Довженко-Центру буде проведено конкурсний відбір, а до того часу обов’язки керівника виконуватиме професійний кризовий менеджер, який має усунути недоліки, виявлені під час перевірки, та налагодити фінансово-господарську діяльність Центру. Участі у конкурсі на посаду генерального директора Довженко-Центру кризовий менеджер не братиме," – йшлося у повідомленні пресслужби Держкіно. Проводити ж конкурс за попереднього в.о. директора Центру було неможливо, тому що вона намагалась приховати важливі фінансові відомості та не відповідала на жодні запити від Lержкіно.

По-третє, уточнили у ЗМІ, конкурс на нового очільника Центру Довженка буде проведений за новими правилами, максимально прозоро, та із залученням представників від громадськості, внаслідок чого відбудеться обрання не лише вправного адміністратора, але фахового спеціаліста в сфері кіно. Про це випливає з нового Положення про порядок організації та проведення конкурсу на посаду керівника державного закладу культури у сфері кінематографії, яке має бути затверджене Мінюстом найближчими днями. Відразу після "юстування" Положення в Держкіно оголошують про конкурс на посаду ген директора Центру. "Очікуємо, що це буде до кінця наступного тижня", — повідомили джерела у Держкіно.

Крім того, журналісти резюмували, що у Держкіно спеціально нагадали – відповідно до ст.21-5 Закону України "Про культуру" при відборі кандидатів на посаду керівника державної або комунальної установи культури та призначення керівника допоміжними критеріями при голосуванні на користь кандидатів є:

Крім того, журналісти резюмували, що Держкіно спеціально нагадали — відповідно до ст.21-5 Закону України "Про культуру" при доборі кандидатів на посаду керівника державного чи комунального закладу культури та призначення керівника допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:

післядипломну освіту в галузі управління;

ступінь MBA (Master of Business Administration), MPA (Master of Public Administration), MLA (Master of Liberal Arts), магістра бізнес-адміністрування або магістра державного управління;

науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;

досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;

володіння офіційними мовами Європейського Союзу;

досвід розробки та реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;

бездоганна ділова репутація.

Іншими словами, уточнили в "УНІАН", непрофесійний директор на посаду керівника Центру не може бути призначений за жодних умов.