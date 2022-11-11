Безкоштовна доставка та знижки на рекламу для українського бізнесу

Протягом восьми місяців війни OLX проводить кампанію "Країна без тебе ніяк" на підтримку українських підприємців. Розповідаємо про ініціативи в рамках кампанії та як отримати допомогу для свого бізнесу

Related video

За останнім дослідження онлайн-шопінгу від CBR з початком війни українці стали менше купувати в інтернеті. Якщо в грудні 2021 року регулярні покупки робили 77% людей, то влітку 2022-го – лише 54%. З іншого боку з певними проблемами стикнулися й продавців:

● втрата майна на окупованих територіях або знищення його внаслідок бойових дій;

● труднощі з поповненням запасів продукції;

● перебої із логістикою, електро та водопостачанням;

● закриття складів та затримки постачання;

● міграція працівників і мобілізація.

Окрім цього, ціну на продукцію довелося підняти, бо виросли у вартості й закордонні поставки, і власна сировина.

Попри це бізнес знаходить у собі сили реорганізуватися й продовжувати працювати. В цьому йому допомагають як державні програми, так й ініціативи великих гравців ринку. Наприклад, в OLX Україна з початку повномасштабного вторгнення запустили Бізнес-хаб. Він є частиною кампанії з підтримки українського малого і середнього бізнесу "Країна без тебе ніяк".

Для кого?

В OLX переконані, що серед аудиторії у 25 млн користувачів кожен підприємець знайде свого покупця та зможе швидко відновити свою справу. А тим, хто не знає з чого почати, в компанії пропонують пройти онлайн-школу підприємництва. Це 10 годин практичних знань про всі тонкощі роботи з онлайн-платформою, роль соцмереж і Google-аналітики у продажах, створення власного інтернет-магазину й отримання якісних лідів. З початку запуску до навчання вже долучилося близько 4 тисяч "студентів". Безкоштовно пройти школу можна на Бізнес-хабі OLX https://business.olx.ua/biznes-shkola.

Також на платформі фіксують міграцію підприємців із одного регіону до іншого. Найбільший приріст бізнес-користувачів відбувся у Львівській, Київській, Рівненській, Полтавській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Зменшення ж активності сталося у Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях. Аби підтримати бізнеси з цих регіонів та допомогти у відновленні на OLX скасували ліміти оголошень у важливих категоріях, запровадили спеціальні знижки на пакети розміщення та рекламу, запустили акцію безкоштовної OLX Доставка з партнерами, оновили платформу фільтрами для кращого пошуку. На сьогодні для бізнес-користувачів доступні знижки від 30% до 90% залежно від регіону та категорії, а відправка OLX Доставка – безкоштовна з Укрпоштою та Meest до кінця листопада.

Вести бізнес під час війни – реально!

В OLX Україна розуміють роль підприємців у підтримці економіки, тому всіляко мотивують їх продовжувати роботу під час війни. Чимало з клієнтів платформи почали відроджувати виробництво, активно продавати онлайн, знаходити нових покупців, постачальників або персонал. Серед таких надихаючих розповідей є місце не лише заробітку, але й волонтерським ініціативам.

Харківська компанія Arvisa, яка вже понад 20 років виробляє верхній одяг, спальні мішки та м’які безкаркасні меблі, успішно перелаштувала свої рейки на допомогу ЗСУ, і навіть віддала для наближення перемоги 80% товару власного виробництва абсолютно безплатно. За словами власника Arvisa, частка продажів на OLX уже в квітні збільшилася вдвічі порівняно з довоєнним періодом.

Спеціально під потреби військових компанія Smart-home.com.ua додала до асортименту рації. Також у їх арсеналі є обладнання, яке потрібне Збройним силам та теробороні: системи відеоспостереження, сигналізація тощо. Аби допомогти нашій армії компанія робить знижки, а деяке обладнання надає безкоштовно. Попри те, що у воєнний час кількість замовлень скоротилася приблизно на 40%, OLX стабільно приносить третину заявок.

Засновники інтернет-магазину AziMyTh, які до початку війни мали 80% замовлень для дитячої аудиторії, спеціально під потреби військових оновили асортимент. Вони почали замовляти професійні пристрої, як-от дрони тепловізійні та з дальністю польоту на понад 10 км. В рамках співпраці з благодійними організаціями магазин час від часу передає квадрокоптери. На OLX припадає близько 5% їх продажів, однак компанія працює над тим, щоб збільшити цей показник.