Гряде щось зіркове! Як відбуватиметься Чорна п'ятниця в АЛЛО

До головного розпродажу року, Чорної п'ятниці, омніканальний ритейлер та маркетплейс АЛЛО підготував для клієнтів шалені знижки до -60% на понад 1 мільйон товарів, а саму акцію назвав "Чорна Чарівнятниця". Чому? Бо ціни зачаровують!

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Чорна п'ятниця 2022 припадає на 25 листопада, але в АЛЛО акційні товари зі знижками можна буде придбати вже з 18 листопада. Загалом, цьогоріч акція триватиме впродовж 10 днів, до 28 листопада.

Чорна п'ятниця в АЛЛО: ціни — зачаруєтесь

Смартфони, планшети, телевізори, побутова техніка, спортивні товари, масажери, смарт-годинники, меблі, товари для дітей, сонячні панелі, рюкзаки, валізи і ще безліч необхідних товарів будуть доступні за цінами, що зачарують споживачів. Знижки на товари будуть до -60%.

Обличчям "Чорної Чарівнятниці" став відомий шоумен Олексій Дурнєв, а мелодією — знайома кожному українцю пісня "Червона рута". Відшукати магічну квітку-знижку під час розпродажу можна буде в АЛЛО зовсім скоро.

Пропозиції та можливості від АЛЛО під час головного розпродажу року

Чорна п'ятниця в мережі магазинів АЛЛО та на маркетплейсі АЛЛО — це не один день великих знижок, і навіть не тиждень. Споживачі матимуть 10 днів для того, щоб придбати необхідні товари зі знижками. Але це не означає, що слід відкладати покупки товарів на останній день акції, адже деякі пропозиції будуть обмеженими.

Розпродаж товарів відбудеться в мережі магазинів АЛЛО, на сайті allo.ua та в мобільному застосунку АЛЛО. Сплатити за товар можна готівкою, карткою VISA чи Mastercard, сервісами GooglePay або ApplePay. Також буде можливість оформити кредит на покупку акційних товарів чи сплатити за товар частинами.

Також під час Чорної п'ятниці для клієнтів АЛЛО буде доступною й унікальна програма лояльності АЛЛО Гроші. Програма дозволяє накопичувати кешбек від покупки, а також отримувати приємні подарунки, наприклад, за реєстрацію у мобільному застосунку маркетплейса. АЛЛО Грошима клієнти можуть сплатити 100% вартості товару (за вирахуванням 1 гривні): кожна 1 одиниця АЛЛО Грошей дорівнює 1 гривні.

Замовлені товари на сайті allo.ua компанія доставить безкоштовно у точки видачі маркетплейсу, а це 275 магазинів мережі АЛЛО у понад 100 містах України. Доставка товарів також відбувається логістичними операторами "Нова пошта" та "Meest" по території всієї України, крім окупованих територій та територій, де відбуваються бойові дії.