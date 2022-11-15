Лідер фармацевтичного ринку України сплатив 550 млн грн податків за 9 місяців 2022 року

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Фармацевтична компанія "Фармак" за 9 місяців 2022 року сплатила понад 550 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів. Першу суму в розмірі 105,8 млн грн, підприємство, щоб підтримати державу, сплатило наперед, одразу після початку війни.

За даними Proxima Research, станом на листопад 2022 року, як і в довоєнні часи, "Фармак" є лідером фармацевтичного ринку України. Компанія понесла збитки у 1,5 млрд грн через знищення ворогом складу з готовою продукцією та пакувальними матеріалами під Києвом. Але при цьому вирішила не користуватися впровадженим Урядом України відтермінуванням сплати податків для всіх підприємств, які не можуть їх сплатити.

"Головний принцип, яким ми керуємося при веденні бізнесу — це відповідальність перед державою, українцями, нашими співробітниками, партнерами. Саме завдяки чесності та прозорості "Фармак" залишається лідером фармацевтичної галузі України. Своєчасна сплата податків допомагає нам робити вагомий внесок у підтримку економіки під час війни. Звичайно, ми і надалі будемо опорою та надійним партнером держави у цей складний час", — зазначив виконавчий директор "Фармак" Володимир Костюк.

Також попри війну компанія відкрила нову дільницю з виробництва ліків у небулах для лікування захворювань дихальних шляхів, випустила на ринок 11 нових продуктів та ще 6 планує випустити до кінця року.

Крім того, підприємство надає потужну допомогу ЗСУ та населенню, яке постраждало під час війни. На це "Фармак" спрямував вже понад 30 млн грн.