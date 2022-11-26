Перший дистанційний міністр: експерти обговорюють можливе призначення Шевченка в крісло Гутцайта

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Скандал навколо призначення Національного Олімпійського комітету може мати неочікувані наслідки. Зокрема Андрій Шевченко, який першим заявив про вихід зі складу НОК через призначення туди нардепів від ОПЗЖ, за чутками, збирається не просто очолити НОК, а ще й зайняти крісло міністра молоді та спорту.

Цю інформацію жваво обговорюють в соцмережах й ЗМІ, при цьому варто зазначити, що офіційних коментарів з цього приводу нема. Втім, як відомо, диму без вогню не буває.

Експерти вказують на те, що Шевченко, ймовірно, є податковим резидентом Великої Британії, що, згідно з законами цієї держави, змушує його половину року фізично знаходитись там. А, відповідно, це зробить практично неможливою його роботу в кріслі міністра в Україні.

"Питання в тому, що український спортсмен є податковим резидентом Британії. Згідно з правилами він не може перебувати за її межами понад 182 доби. Тобто після призначення він має керувати міністерством або дистанційно, або перевезти міністерство до Лондона. Ну в принципі, якщо уряд згідний із цим, то чи згідні з цим українські спортсмени?", — коментує політолог Юрій Подорожній.

Експерт Олександра Решметділова іронізує: "Може коли Сунак (прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак — Ред.) був з візитом, то все порішали? Чи Джонсонюк на радощах, що став почесним киянином, змінить правила і для Шеви?".

Політолог Олексій Якубін підкреслив, що, окрім іншого, закордоном перебуває й родина Шевченка: "Тобто йому потрібно якось вирішити це питання — чи він буде напівдистанційно здійснювати керівництво — півроку тут, півроку там. Цікаво як це питання буде залагоджене. І чи взагалі відбудуться великі урядові трансформації".

Політичний експерт Юрій Гаврилечко зазначає, що Шевченко може позбутись резиденства Великої БританіЇ: "Або в нас може з’явитися повноцінно діджиталізований міністр, який буде працювати онлайн, з-за меж країни".

"Оскільки Андрій – мій однокласник, то було б дуже приємно, отримай він призначення на міністерську посаду. Проте, як кандидат наук з державного управління, мені складно уявити адекватну роботу міністерства в умовах війни з очільником, що керуватиме ним дистанційно", — додав Гаврилечко.