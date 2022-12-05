Росія програє інформаційну війну: протистояння фейкам і маніпуляціям набирає обертів

Related video

Боротьба з російською дезінформацією в Україні продовжується, і її результат вже можна бачити. Міжнародні організації виключають РФ зі свого складу за порушення правових норм, країни Африки розуміють, що Росія ставить їх під загрозу голоду. Для Кремля, який вкладає в пропаганду величезні гроші, цей програш неочікуваний. Таку думку висловила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на онлайн-презентації "Зеленої книги протидії дезінформації" на початку грудня, пише Gazeta.ua.

На зустрічі обговорювалися безпосередньо "Біла книга" й "Зелена книга", які є справжніми політичними документами щодо боротьби з пропагандою в Україні. На думку Джапарової, зусилля Росії в спробі лякати українців вже майже не працюють, а міжнародна спільнота все менше ведеться на маніпуляції. Риторика у світі стрімко змінюється.

Тож справді наразі боротьба на інформаційному фронті має все більше позитивних результатів. Проте увагу слід звернути й на дивні моменти. Наприклад, на те, як пізно правоохоронні органи й державні інституції зацікавилися діяльністю Української православної церкви московського патріархату. Враховуючи те, наскільки відкрито та пропагує ідеї ворога, стає незрозумілим, чому унеможливлення її роботи вводиться тільки через 9 місяців повномасштабної війни.

Проте, звісно, обмеження діяльності таких установ це позитивний знак, а боротьба поширюватиметься й далі, зокрема й на міжнародному рівні. Учасники круглого столу на онлайн-презентації обговорили, що таким країнам, як Польща й Україна, треба докладати спільних зусиль до припинення впливу російських наративів на країни Заходу.

З іншого боку, в Україні ще навіть не введений на законодавчому рівні термін "дезінформація". Точкові дії влади, як обмеження діяльності ЗМІ, російської мови, заборону в'їзду небажаних осіб до країни, недостатньо ефективні. До того ж, за словами автора видань, доктора політичних наук, юриста й аналітика Сергія Балана, державним інституціям та громадським організаціям все більше треба об'єднуватися, а не "перетягувати ковдру" на себе. Якісного рівня протидії дезінформації таким чином не дійти.

Також подбати про свою інформаційну політику мають журналісти. Наразі вони часто перегинають палицю в темі війни, і це не впливає позитивно на Україну.

"Як на мене, зараз іде не зовсім правильна подача інформації про перебіг бойових подій. Журналісти формують у населення завищені очікування від війни, замість того, щоб подавати новини збалансовано і реалістично. Бо солдати це звичайні люди, а не якісь кіборги, вони не можуть атакувати ворога 24 години на добу і 7 днів на тиждень", — розповів доцент Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка підполковник Руслан Степанишин.

Не слід викидати з поля зору ще один інструмент боротьби в інформаційній війні. Йдеться про пропрацювання етносів, які живуть на території України. За допомогою них федерацію також певним чином можна послабити.

Насамкінець об'єднати зусилля треба тим, хто зараз майже відкрито веде протистояння між собою за першість у боротьбі з фейками й маніпуляціями. Яскравим прикладом є секретар РНБО Олексій Данілов і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Для зростання ефективності боротьби не треба створювати додаткові структури й витрачати кошти, адже просте служіння спільній меті вже може багато чого змінити.