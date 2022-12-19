Датчики тиску коробчатого типу EMP 2: які є модифікації, особливості та галузь застосування

Призначення датчиків тиску коробчатого типу EMP 2. Основні модифікації перетворювачів. Особливості датчика: будова, принцип дії, технічні характеристики. Де використовуються датчики тиску коробчатого типу.

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Багато галузей промисловості пов'язані з морем – суднобудування, військово-морський флот, гідробудівництво тощо. Складні умови експлуатації вимагають від пристроїв автоматизації виробничих процесів надійності, точності, стійкості до перешкод, економічності. На допомогу приходять багатофункціональні датчики тиску ЮГОВ-Проєкт блокового, картриджного типу, з вибухозахистом, настінного кріплення з різним діапазоном вимірювань. Одним із затребуваних продуктів компанії Danfoss (Данія) є перетворювач EMP 2.

Модифікації

Данська компанія випускає модель EMP 2 у двох модифікаціях, що відрізняються діапазоном вимірювання тиску:

• 0-4 бар;

• 0-6 бар.

Можна вибрати тип приладу, який максимально точно відповідає цілям і завданням конкретної технологічної схеми. Також є можливість підібрати моделі для вимірювання абсолютного чи відносного тиску.

Особливості пристрою

Відмінною особливістю цієї серії тензодатчиків є те, що вони змонтовані у формі моноблока і можуть кріпитися до вертикальної поверхні в безпосередній близькості або на відстані від об'єкта дослідження. У міцному чотирикутному корпусі змонтовано:

• чутливий елемент, представлений мембраною, п'єзоелементами із кристалів кремнію;

• електронної частини, що сприймає слабкі струми від п'єзоелемента та перетворює їх на аналоговий вихідний сигнал;

• вбудовані для захисту від гідроудару, стрибків Р та кавітації.

Прилад працює в системах транспортування, регулювання різних робочих середовищ:

• води;

• палива;

• мастил;

• холодоагентів;

• аміаку;

• газу та ін.

Додатковою умовою, що обтяжує експлуатацію, є температура робочого середовища. Вона впливає на точність дослідження (±0,06% діапазону вимірювань/°C). Пристрій EMP 2 надійно та точно функціонує у широкому температурному діапазоні від -40°С до +100°С.

Також є можливість підстроювання нуля (-5-20% діапазону; але не більше -1-1,5 бар (кгс/см2)) та шкали (±5% діапазону; але не більше ±5 бар (кгс/см2)).

Швидкість реакції приладу залежить тільки від t, а й від щільності робочого середовища. Так наприклад:

• рідина (<100 сСт) – 4 мс;

• газ та повітря – 35 мс.

Вимірювання тиску досліджуваного вмісту трубопроводу можливе в інтервалі від -1-1,5 до 0-400 бар. Перетворювачі тиску, призначені для застосування у суднобудуванні, мають сертифікати міжнародних класифікаційних товариств.

Пристрої адекватно працюють і за значного розкиду температур довкілля – від –10 до +70°С. Це обумовлено вбудованою термокомпенсацією. Корпус коробкового типу має високий клас захисту IP67. Апарат стійкий до механічних ударів, вібрації, захищає від вологи та пилу.

Сфера використання

У морській справі, судноплавстві, суднобудуванні використовують різні моделі датчиків тиску Данфосс. Але EMP 2 також успішно застосовують у видобутку нафти, газу в морських родовищах. Ними обладнуються "інтелектуальні свердловини". Морське обладнання, морський транспорт є пріоритетною сферою використання серії ЕМР. Продукція компанії Данфосс не тільки дозволяє заощаджувати енергоресурси, а й зберігає природне середовище, що особливо важливо сьогодні для збереження екосистеми світового океану.