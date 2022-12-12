Львівська тютюнова фабрика заявила про подання позовів до суду за наклеп, відсуджені гроші обіцяє переказати ЗСУ

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ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко груп", яке володіє Львівською тютюновою фабрикою, заявило 12 грудня про "безпрецедентну кампанію з дискредитації" самої компанії та одного з її власників. У пресслужбі зазначили, що змушені звернутися до суду "з багатомільйонними позовами щодо ініціаторів і виконавців брехливих і нікчемних інсинуацій". Про це повідомляє "Гордон".

"У листопаді – грудні 2022 року на підприємство та одного з його власників скоєно низку інформаційних атак з метою дискредитувати нашу ділову репутацію та завдати шкоди нашій діяльності. Для цього були задіяні як публічні футбольні функціонери різного рівня України, так і анонімні канали поширення інформації, зокрема з-за кордону. З огляду на це зі всією відповідальністю заявляємо, що наша компанія працює виключно в рамках правового поля України, дотримуючись усіх норм законів та інших регуляторних актів, зокрема щодо сплати податків", – ідеться в заяві.

У пресслужбі повідомили, що "Марвел Інтернешнл Тобакко груп" у 2018 році заплатила 2,892 млрд грн податків, у 2019 році – 3,299 млрд, у 2020-му – 7,209 млрд, у 2021-му – 4,099 млрд, а у 2022 році – 4,709 млрд грн, на підприємстві стабільно працює й одержує зарплату понад півтори тисячі співробітників.

"З перших днів російської воєнної агресії щодо України підприємство активно надає допомогу вимушеним переселенцям, які прибули до Західної України, забезпечуючи їх, зокрема, продуктами харчування та предметами особистої гігієни. Особливу увагу приділяємо підтримці Збройних сил України, надаючи нашим захисникам матеріальну й технічну допомогу – її не зупиняли ні на день. За це були неодноразово відзначені низкою нагород командуванням ЗСУ. У нинішніх умовах безпрецедентної кампанії з дискредитації ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко груп" та одного з його власників ми змушені звернутися до суду з багатомільйонними позовами щодо ініціаторів та виконавців брехливих та нікчемних інсинуацій. Юристи в межах судового процесу спростують і відкинуть усі брехливі наклепи на адресу підприємства та одного з власників. Як, наприклад, отримання у використання виробничих потужностей інших фабрик, закритих правоохоронними органами", – підкреслили в компанії.

У "Марвел Інтернешнл Тобакко груп" додали, що одержані внаслідок судових засідань гроші одразу перекажуть на підтримку Збройних сил України.

"Закликаємо ЗМІ утриматися від поширення хибної інформації про діяльність ТОВ "Марвел Інтернешнл Тобакко груп" та його акціонерів. Нікчемність усіх інсинуацій доведе суд. У свою чергу підприємство готове відповісти на всі журналістські запити щодо своєї діяльності", – підсумували у пресслужбі.

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/lvivska-tjutjunova-fabrika-zajavila-pro-podannja-pozoviv-do-sudu-za-naklep-vidsudzheni-groshi-obitsjaje-napraviti-zsu-1640396.html