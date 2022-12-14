Росіян з 1xBet внесуть в санкційні списки РНБО на 10 років, — ЗМІ

КРАІЛ після багатомісячних закликів та журналістських розслідувань нарешті підготувала санкційний документ для погодження в уряді.

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За інформацією ЗМІ, як мінімум троє громадян Росії, які мають безпосереднє відношення до російської букмекерської контори 1xBet, можуть потрапити до санкційних списків РНБО. Про це повідомляє видання The Page.

За його даними, документ уже підготовлено та скеровано на погодження в уряд. Займалася підготовкою Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей України (КРАІЛ), якій вже довгий час закидали лобіювання інтересів росіян.

В список КРАІЛ, за даними The Page, потрапили ТОВ "Твоя беттінгова компанія" та як мінімум 3 громадянина росії, які мають безпосереднє відношення до 1xBet. Це Сергій Каршков, Роман Семіохін та Дмитро Казорін.

Як пише видання, для "Твоєї беттінгової компанії" просять 5 років санкцій, а от для росіян-засновників 1xBet — по 10 років кожному.

Разом з тим голова КРАІЛ Іван Рудий у коментарі виданню не спростував і не підтвердив наявність такого санкційного списку. В преслужбі комісії пояснили це чутливістю інформації.

Варто зауважити, що росіянин Борис Баум, якого повʼязують з головою КРАІЛ, раніше заявляв, що численні розслідування (зокрема детальне розслідування української інформаційно-розвідувальної спільноти InformNapalm), які доводили російське походження 1xBet та небезпеку її діяльності в Україні, є лише чорним піаром проти Комісії.

Нагадаємо, КРАІЛ надала букмекерську ліцензію ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТОВ ТБК, українська юрособа бренду 1хВet) в березні 2022 року. Лише після хвилі обурення громадськості, 26 липня КРАІЛ була змушена звернутися до СБУ за перевіркою причетності засновників ТОВ ТБК до Росії.

В серпні 2022, після того, як петиція про заборону 1xBet в Україні набрала понад 25 тисяч голосів, Президент України Володимир Зеленський особисто доручив прем’єру Шмигалю перевірити роботу 1xBet в Україні та вирішити питання з його забороною в країні.

ТОВ ТБК в вересні була позбавлена ліцензії, а за місяць КРАІЛ звітувала, що на її вимогу були заблоковані 5 сайтів, які здійснювали діяльність під брендом 1хBet.

Однак, попри постійні заклики запровадити санкції проти української юрособи російського букмекера та "батьків-засновників" 1xBet, КРАІЛ довгий час не робила подання цих осіб у санкційні списки.