Спроби знищення енергосистеми України: які фейки створює Росія про блекаут і чого насправді чекати

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Україні й дедалі складніше відновлювати постачання електроенергії. Десятки об’єктів інфраструктури були пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів, а російські загарбники продовжують по ній бити. Російська пропаганда активізувалася з новою силою. Вони хочуть позбавити людей надії на покращення і припинення "темряви". Таку думку висловило видання "MediaSapiens".

Як зазначається, новим терміном у словнику пропагандистів став "удар возмездия" — масовані удари по інфраструктурі України вони прив’язують до таких подій, як підрив Кримського мосту чи вибухи на аеродромах під Саратовим і Рязанню. Однак було доведено, що масовані атаки не плануються та швидко — російській армії потрібно щонайменше 7 днів на підготовку запуску десятків ракет.

До того ж дезінформація стосувалася багатьох аспектів відключень світла в Україні. Зокрема, пропагандисти поширювали фейк про те, що на ніч усім треба вимикати електроприбори, адже "стрибатиме" напруга. У такий спосіб вони хотіли дисбалансувати енергосистему. Також вони розповсюджували хибні повідомлення про аварійні відключення і навіть запускали флешмоби під хештегом #LightOnZelenskyyOff, де закликали в призначений день максимально вмикати світло, аби протистояти "зраді" влади.

Крім того, дискредитація влади є одним із найактивніших напрямків російських наративів, адже вони знають, якою чутливою ця тема є для українців. Таким чином, ще більше налаштувати українців проти неї мали повідомлення про те, що Україна продає електроенергію за кордон. Зокрема, в Молдову.

Такий фейк виник після того, як світло почало зникати не тільки в Україні, але й в частині Молдови в той самий час. Пояснити це можна тим, що дві країни — в єдиному блоці регулювання. Це означає, що системи Молдови та України пов’язані між собою в шість разів міцніше, ніж, наприклад, Молдова з Румунією.

Російська пропаганда щосили використовує блекаути для розпалювання протестних настроїв. По-перше, вони старими методами ділять Україну по регіонам, зокрема, розповсюджують чутки, що в Одесі немає світла, бо його "віддали" Львову. По-друге, навіть на місцевому рівні підштовхують українців до протестів. Таким чином 30 листопада у Києві люди перекрили дорогу на знак протесту, що працюють трамваї, а в будинках немає електроенергії. У всіх випадках звинувачення йдуть у бік влади, адже вона начебто "проспала" ситуацію, а тепер придушує невдоволення.

Керуючий партнер компанії Voltage Group Віталій Николаєнко пояснив, що немає сенсу звинувачувати когось в країні у відсутності електроенергії. Хоча деякими обленерго справді володіють олігархи (що обґрунтовано знижує до них довіру), наразі всі енергетики працюють цілодобово, аби забезпечити українців електрикою. Николаєнко також пояснив, як відбуваються аварійні відключення.

"Погодинні і аварійні відключення, які виконує обленерго — це не їхнє рішення чи забаганка… Тільки диспетчер ОСП бачить усю реальну ситуацію в енергосистемі і віддає команду обленерго й генеруючим станціям, що робити. А графік аварійних відключень застосовують у випадку термінової потреби знизити рівень потужності споживання електроенергії", — підкреслив він.

За його словами, структура електричних мереж побудована так, що сусідні будинки можуть мати живлення від різних ліній і навіть різних підстанцій, які мають різні черги відключень. Крім того, ідеальне розподілення світла за кількістю годин немає можливості влаштувати, але серйозні порушення і маніпуляції будуть перевіряти.

Насамкінець спрогнозувати подальшу ситуацію важку, тому що вона унікальна. Можна точно сказати, що повний і тривалий блекаут в усій країні можливий тільки при ядерному ударі. Відновлення енергосистеми у свою чергу буде коштувати дорого і займе час. Також вже був запропонований план пріоритетного постачання електрики — перші позиції займає критична інфраструктура і лікарні, потім — підприємства та об’єкти військово-промислового комплексу, далі бізнес з виготовлення критично важливих товарів і вже після них житловий сектор.

Такі країни, як Франція і Словаччина вже передадуть у сумі близько 300 генераторів для українців, Тайвань передасть гроші на них. У Європарламенті започатковано кампанію "Генератори надії", яка передбачає системні постачання електрогенераторів в Україну. Попри все це, зима дійсно буде непростою.