Чи вигідний Україні зараз експорт на африканський континент?

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Товари, на які є попит на африканському ринку, перспективи розширення українських компаній на континенті та культурні особливості ведення бізнесу в цьому регіоні — про це розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Арабській Республіці Єгипет Микола Нагорний у рамках проєкту сервісу Nazovni від МЗС України для допомоги українським експортерам.

Єгипет – ворота в Африку

Головний стереотип – однакове сприйняття всього регіону. Африка – величезний континент, 1,3 мільярда населення, що проживає в 54 країнах. Кожна країна має кліматичні, політичні та економічні особливості, різний рівень безпеки і стабільності.

"Донедавна Україна мала зручне сполучення між Україною та Єгиптом через Чорне й Середземне море. Далі українські товари транспортувалися в Східну, Західну й Північну Африку".

Через Єгипет протікає одна із найбільших водних артерій Африки – річка Ніл. У 2018–2019 році українська компанія "Нібулон‎" серйозно розглядала можливість використання човнів для транспортування зернових і інших українських товарів із района Александрії вверх по Нілу. Це б дало змогу значно економити на транспортних витратах.

Товарообіг між Україною та Єгиптом у 2021 році – понад 2,4 мільярди доларів

Україна була одним із головних постачальників до Єгипту пшениці, кукурудзи й соняшникової олії. За оцінками посольства України в Арабській Республіці Єгипет, за 2021 рік понад 5 мільйонів тонн українських зернових були поставлені морем. Початок 2022 року мав добрі показники, але через війну морські порти були заблоковані – виникла необхідність швидко шукати рішення.

"Єгипетський бізнес залишається зацікавленим в імпорті української продукції, тому вдається знаходити альтернативні маршрути. Уже зроблені поставки більше 350 тисяч тонн продукції: понад 100 тисяч тонн пшениці, інше – кукурудза".

Згуртуватися для реалізації великих можливостей і не фокусуватися на сировинному секторі

Велика частка експорту металу останні роки росте не так швидко, як у попередні періоди. Африканський ринок залишається сприятливим для: продукції машинобудування, харчових продуктів, деревини.

Користуються попитом у Африці українські насоси та продукція хімічної промисловості, у тому числі шини Rosava. Можна говорити про експорт послуг, модернізацію та відкриття українських виробництв безпосередньо в Африці.

Малий український бізнес інвестує в туристичний сектор Єгипту. Нерухомість, рекреаційні послуги є досить привабливими сферами, враховуючи що Єгипет щорічно відвідують мільйони іноземних туристів.

Цікавий і перспективний напрям – створення "‎держави в смартфоні", по прикладу української "‎Дії"

В Африці активно йде цифрова трансформація. Все більше вони звертають увагу на українські передові технології.

У грудні 2021 року в Каїрі відбулося засідання міжурядової місії за участю українських представників – це були перемовини з єгипетською стороною про кооперацію у сфері штучного інтелекту та кібербезпеки.

"Цікавий і перспективний напрям – але тут треба враховувати особливості місцевого законодавства. Якщо інвесторам є, що запропонувати – це може бути перспективним".

Ворота й двері — одна із таємниць арабського світу

"В історичних центрах арабських міст ви можете побачити двохстворчасті двері, на кожній з половин яких окрема клямка. Навіщо? Чоловіки стукають використовуючи одну клямку, жінки — іншу. Відповідно чоловіки й жінки мають заходи до оселі через одну чи іншу половинку дверей".

В бізнесі ситуація схожа. Необхідно вибрати правильні ворота, а потім правильно в них постукати. Основа бізнесу – особисті контакти й довіра. Краще не намагатися "‎швиденько продати", а працювати над співпрацею на перспективу.

Проведення спільних комісій і засідань допомагає краще ознайомитися з можливостями. Міжурядові комісії, проведення бізнес-місій, круглих столів дають змогу об’єднати потенціал одразу декількох африканських країн. Усе це спрощує доступ українського бізнесу до інформації, дає розуміння, що відбувається.