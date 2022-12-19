Понад мільйон українців отримали благодійну допомогу від Фонду Вадима Столара

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Благодійний фонд Вадима Столара підбив підсумки діяльності за 2022 рік, доповівши про реалізацію соціальних проєктів та надання допомоги понад 1 млн українців. Про це йдеться на сайті Фонду.

"Ми допомагаємо людям з 2020 року, коли розпочалася епідемія COVID-19. Але з початком повномасштабної агресії проти України цілі та завдання благодійності значно змінилися. Зараз це – допомога військовим та підтримка населення в тилу, забезпечення життя та здоров’я українців та просто необхідна потреба сьогодення. І ми через Фонд допомагатимемо співгромадянам стільки, скільки буде потрібно", – підкреслив засновник Фонду та меценат Вадим Столар.

З початку повномасштабної російської агресії Фонд надає допомогу військовим – бронеавтомобілями, позашляховиками та іншою технікою, спорядженням та медикаментами; медичним закладам – ліками; цивільним громадянам – продуктовими наборами та низкою соціальних проєктів.

Зокрема це: проєкт "Відновись", націлений на моральну підтримку родин, в яких одного з батьків забрала війна та які залишилися без житла; "Вогник дитинства", в межах якого організовано збір подарунків для малечі; чек-ап (діагностична перевірка) організму для жителів деокупованих населених пунктів Київщини; УЗД молочних залоз для жінок ВПО; реабілітація військових після поранень; "Спорт на районі", покликаний поліпшити фізичний стан українців; футбольний турнір для дітей курси з тактичної медицини та сучасної української мови тощо.

"Наша команда благодійників у режимі 24/7 відпрацьовує практично всі запити, які до нас надходять, та реалізує проєкти, націлені на забезпечення найважливіших потреб населення в умовах війни. Причому мова не тільки про фізичні потреби, але й про психологічні, бо окрім предметної допомоги сьогодні людям дуже потрібна моральна підтримка", – пояснила волонтерка Фонду Вадима Столара Наталія Приходько.

За рік, що минає, наш Благодійний фонд як допомогу цивільним та військовим, зокрема, надав 613 980 порцій гарячого харчування, 207 800 продуктових наборів, 184 790 л палива, 81 110 одиниць медикаментів, 28 610 одиниць військового спорядження, інструментів та одягу, 15 тис. одиниць гуманітарної допомоги, 244 одиниць квадрокоптерів, тепловізорів та відеокамер, 21 одиницю спеціалізованих позашляховиків та бронеавто.

Загалом з початку повномасштабної російської агресії Фондом Вадима Столара разом із засновником було надано допомоги на 229 млн грн.

Зазначимо, що своєю стратегічною метою у Фонді Вадима Столара називають довгострокову допомогу та підтримку, які спрямовані на людей, що постраждали внаслідок бойових дій. Це – поліпшення їхнього життя, психологічна реабілітація та підтримка дітей у сім’ях, які втратили батька чи мати через війну, створення умов для підвищення рівня добробуту та відновлення ментального здоров’я громадян.