ТОП-5 фейків: як путінська пропаганда працює проти Збройних сил України

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Наразі у кремлівських заявах не можна знайти принаймні трохи правди. Однак, якщо змінювати будь-яке їхнє твердження на протилежне, то дещо цікаве виокремити можна. Зокрема, якщо брати до уваги заяви про українську армію, виявиться цілковите віддзеркалення Збройних сил РФ.

Про це заявляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Зазначається, що навіть серед найпопулярніших наративів пропаганди є справжні факти про російських окупантів. Наприклад, можна взяти до уваги фейк про те, що українська армія нічого не вміє.

У першу чергу історично росіяни приписували собі всі перемоги, хоча у складі своєї армії мали безліч народів. Це було як за царів, так і за Другої світової війни. Виявилося, що традиційна тактика російських генералів "закидати ворога трупами" працює лише при наявності достатніх мас особового складу з числа підкорених імперією народів. Передчасна здача Херсона, нескінченне завалювання штурмовиками околиць Бахмуту і повний провал "Києва за три дні" — це про російську армію загарбників. До останнього утримуваний Маріуполь, визволення Харківської області — це про українців.

Інший наратив, який постійно транслюють російські медіа, стосуються того, що українська армія відстала. Впевненість Росії у власній перевазі їй давала армія – улюблене дітище вождів та народу. Грандіозні військові навчання, помпезні паради на площах, вихваляння новинками воєнпрому – все це ніколи не зникало з ефірів російського телебачення.

Проте й цей міф розбився. "Друга армія світу" показала, що "аналогов нет" це дефіцит західних технологій та вмовляння таких країн як Іран про ракети та дрони. Росія була змушена діставати танки та гаубиці, які були зняті з виробництва ще за часів Сталіна (наприклад, гаубиця Д-1), а ленд-ліз цього разу вже не для Москви. З іншого боку, Збройні сили України, які розвивають свій власний оборонпром і модифікують старі технології. Західне озброєння наводить жах на ворожих солдатів своєю вбивчою високоточністю.

Ще один фейк стосується воєнних злочинів, які, за ствердженнями пропаганди, вчиняють саме українські військові. Таким чином росіяни не беруть на себе відповідальність за все, що роблять в Україні. На початку повномасштабного вторгнення вони продемонстрували світу різанину в Бучі, концтабір у Ягідному, стрільбу по цивільним автівкам та пішоходам, зґвалтування, мародерства, руйнування населених пунктів через бомбардування. Наразі вони обстрілюють енергетичну інфраструктуру міст України і намагаються залишити українців без світла, води та опалення в холодний сезон.

Також не слід забувати, що українська армія начебто "складається з нерегулярних формувань, бойовиків, радикалів і націоналістів". Тобто загалом пропаганда не звертає увагу на те, що після власних втрат, ряди загарбницьких військ були доукомплектовані як попало і ким попало. Крім бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР" та "стрілецьких полків мобілізаційного резерву", які складаються з мешканців територій ОРЛДО, у російській армії присутні непідготовлені мобілізовані РФ, вагнерівці (які частково поповнили свої лави за рахунок зеків), кадировці, а також "екзотичні" формування: козаки, БАРС, регіональні іменні батальйони тощо. Порівнювати такі війська з українськими доволі важко.

Врешті-решт, пропаганда запевняє, що українська армія начебто деморалізована і не хоче воювати. Мотивація, власне, росіян вже давно відійшла від безперестанних агресивних гасел та Z-символіки. Російські солдати не бачать сенсу воювати — ті, хто мають таку можливість, звільняються, інші — займаються дезертирством. Ніхто не озвучує їм чітких цілей "спецоперації", а запевнення через затягнуту війну вже майже не працюють. "Часткова мобілізація" повністю зруйнувала неписаний договір авторитарного режиму з обивателем: ви не чіпаєте мене, я не критикую вас. Тепер же патріоти мають розбігатися по всьому світу.