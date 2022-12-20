НБУ та Мінюст не змогли стягнути з Жеваго 1,5 млрд грн, не знайшовши активів у №3 зі списку Forbes – ЗМІ

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Як повідомили у Нацбанку, на виконання рішення суду протягом 2020-2021 років Костянтин Жеваго частково погасив заборгованість перед регулятором на суму всього 100 млн грн. із 1,5 млрд грн.

Таку відповідь НБУ журналісти Бізнес Цензору озвучили у своєму сюжеті, присвяченому розслідуванню того, як правоохоронці шукають за кордоном олігарха-втікача.

"Також державним виконавцем описано та арештовано ще 9% статутного капіталу фірми "Ворскла Сталь". Їй належить лише земельна ділянка для так і не збудованого металургійного заводу Жеваго. Вартість цієї частки Нацбанку невідома", – озвучили розслідувачі відповідь НБУ.

В Нацбанку журналістам повідомили, що інших активів боржника мільярдера Жеваго на території України не виявлено.

Як нагадує Бізнес Цензор, грудні 2019 року НБУ отримав рішення судів про стягнення з олігарха 1,54 млрд грн. Це заборгованість за кредитами збанкрутілого банку "Фінанси та кредит", за якими бізнесмен надав особисту поруку. У січні 2020 року Державна виконавча служба Мін’юсту відкрила провадження про примусове стягнення даних коштів. Але цю суму держава ось вже три роки не може стягнути з мільярдера.

За інформацією розслідувачів, Нацбанк має всі необхідні фінансові інструменти для виявлення відповідних активів та сум у резидентів України. Наприклад, проводити моніторинг руху коштів того ж Ferrexpo. Також НБУ може звернутись за стягненням зарубіжних активів Жеваго в суди відповідних країн. Але не робить цього.

Ефективну юридичну роботу через державного виконавця могло провести Міністерство юстиції. Але це відомство взагалі відмовилось відповідати по суті на запит редакції про те чи стягнуті кошти, прикрившись таємницею виконавчого провадження. Хоча, журналісти наголошують, що відповідно до законодавства виконавче провадження здійснюється з дотриманням таких засад як гласність та відкритість. На запит Бізнес Цензора відповів чиновник Мінюсту Іван Нещадим, який у 2017 році входив у топ найбільш оплачуваних чиновників України із зарплатнею у 1,5 млн грн на місяць.

Як нагадує видання, за оцінкою Forbes, Жеваго входить до трійки найбагатших українських бізнесменів. До повномасштабної війни всі його активи оцінювали у більш, ніж $2 млрд. На кінець червня – у більш ніж $1 млрд. Йому належить більше 50% у гірничорудній компанії Ferrexpo. Вона володіє в Україні Полтавським та іншими гірничо-збагачувальними комбінатами. Ferrexpo за два останні роки отримала понад $1,5 млрд чистого прибутку. Значну частину з них отримав Жеваго. А віддав боргу Україні менше $4 млн.

При цьому, як зазначає БЦ, за кордоном свої українські активи Жеваго не приховує. У звіті, зареєстрованої у Великій Британії Ferrexpo, за перше півріччя 2022 року перераховані операції з компаніями, які вказані як підконтрольні або пов’язані з Жеваго. Серед них СК "Омега", "АвтоКрАЗ", "Ужгородський турбогаз", "Київський суднобудівно-судоремонтний завод", футбольний клуб "Ворскла", фармацевтична корпорація "Артеріум", "Кременчукм’ясо" та інші.

Більшість цих активів в українських реєстрах мають складну структуру власності, яка виводить на офшорні компанії та фізичних осіб, що мають ознаки номінальних власників.

У серпні 2022 року Українська правда оприлюднила розслідування "Батальйон Монако". Журналісти знайшли Костянтина Жеваго на його власній яхті з назвою "Z" вартістю близько $70 мільйонів. Жеваго з 2019 року продовжує знаходитися у розшуку у справі Державного бюро розслідувань (ДБР) про виведення $113 млн (зараз біля 4 млрд грн.) з підконтрольного йому збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит". Як стверджується в сюжеті БЦ, "справа Жеваго вже більше трьох років топчеться на місці. Ніхто через Інтерпол в реальності втікача-олігарха не шукає. Суспільству згодовуються піарні заяви".