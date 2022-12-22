Реновація Національного центру реабілітації: до підтримки долучився бренд Nescafé®

Бренд Nescafé® долучився до підтримки проєкту "Незламні" й передав 3,5 млн грн допомоги на потреби Національного центру реабілітації, заснованого Першим медичним об’єднанням Львова та Львівською міською радою за сприяння Міністерства охорони здоров’я України.

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У сучасних реаліях питання реабілітації, як фізичної, так і психологічної, – одне з найбільш пріоритетних. Спеціально для лікування українців, які постраждали від війни, було започатковано національний проєкт "Незламні", що передбачає, зокрема, створення Національного центру реабілітації України. Щодня до нього потрапляють евакуйовані та внутрішньо переміщені особи, пацієнти прифронтових лікарень. Дорослі та діти отримують тут комплексну кваліфіковану медичну допомогу: від реконструктивної хірургії, ортопедії та роботичного протезування до психологічної і психосоціальної реабілітації.

Цю важливу ініціативу підтримав бренд Nescafé®. Він передав 3,5 млн грн для реновації будівлі протезної лабораторії "Незламні", щоб у центрі реабілітації можна було не лише встановлювати протези, а й виготовляти їх. Нині після часткового лікування багатьох пацієнтів необхідно перевозити за кордон, оскільки поки що неможливо забезпечити їм весь необхідний догляд в Україні. А завдяки наданій підтримці пацієнти зможуть отримувати повний комплекс якісних медичних послуг з протезування вдома, в Україні. На думку психологів, адаптація та соціалізація проходять легше, коли пацієнт перебуває в знайомих мовних умовах, поряд з родичами.

Крім цього, материнська компанія Nestlé додатково передала 1,32 млн грн для створення матеріально-технічної бази центру, а саме – закупівлі обладнання для фізичної реабілітації. Все це – лише перший крок на шляху комплексної підтримки центру, щоб кожен, хто постраждав від війни, отримав шанс бути врятованим та реабілітованим. Завдяки діяльності центру вже десятки пацієнтів – і військові, і цивільні – отримали кваліфіковану допомогу та шанс розпочати нове життя.

Крім допомоги проєкту "Незламні" компанія Nestlé, зокрема й бренд Nescafé®, з першого дня війни надає гуманітарну допомогу необхідними продуктами харчування та напоями для українців та їхніх домашніх улюбленців. Компанія вже передала майже 4000 тонн продукції на суму 12 млн швейцарських франків (480 млн грн) для підтримки українців як всередині країни, так і в сусідніх державах де перебувають українські біженці.