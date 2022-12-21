Відсьогодні "Пункт Незламності" на території Київського КПК в Обухові працює 24/7

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Власник Київського КПК, австрійська компанія Pulp Mill Holding GmbH, вирішила збільшити часи роботи "Пункту Незламності" на території комбінату: відтепер він працює цілодобово. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив заступник директора Pulp Mill Holding GmbH Іво Валчев.

"Сьогодні я їду з Києва із тяжким серцем… За ці чотири дні, які я провів в Україні, я побачив війну, "шахедів", блекаут та неймовірну стійкість українців. Переживши на собі чергову брутальну атаку росіян, я зрозумів, що наш "Пункт Незламності" повинен працювати цілодобово. Маю надію, що таким чином ми допоможемо як обухівчанам, так і всім охочим пережити ці тяжкі для українського народу часи. Австрія з Вами, Україно!", — повідомив заступник директора Pulp Mill Holding GmbH Іво Валчев.

У пресслужбі Київського КПК наголошують: попри те, що "Пункт Незламності" працює цілодобово, завітати до пункту можна лише до початку комендантської години — 23:00, а покинути його — вже після її закінчення о 5:00 ранку.

"У нашому "Пункті Незламності" можна безкоштовно пригоститися теплим чаєм та кавою, відпочити на гофроліжках, які виготовляє Київський КПК і провести за навчанням чи роботою стільки часу, скільки буде потрібно: інтернет, світло, тепло та вода доступні для кожного у необмеженій кількості", — повідомили на комбінаті.