"Воєнні злочини в Україні": найпопулярніший фейк окупантів на Донбасі

Related video

Не перший рік російське керівництво активно запускає фейки про те, як Збройні сили України нібито обстрілюють територію Донеччини і Луганщини. Саме цим Росія виправдовує повномасштабне вторгнення в Україну. Останні кілька тижнів цей наратив почав просуватися з особливим натиском. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Таким чином пропагандисти РФ намагаються віддзеркалити терор проти українських цивільних. І хоча українське керівництво неодноразово підкреслювало, що не збирається обстрілювати непідконтрольні території, оскільки це не має сенсу, це мало впливає на створення нових фейків майже щодня.

Президент РФ Володимир Путін сам фактично визнав, що мав на меті не "звільнення народу Донбасу", а захоплення територій. У своїй промові 7 грудня він з посмішкою порадів успіхам "спецоперації".

"Ну ось такий все ж значущий результат для Росії. Це серйозне питання. Чого гріха таїти, і Азовське море стало внутрішнім морем РФ. Петро Перший ще боровся за те, щоб вийти до Азовського моря", — пояснив російський диктатор, додавши, що через обстріли Україною Донбасу Росія буде боротися послідовно за свої національні інтереси.

Крім того, що російські ЗМІ поширюють кремлівські наративи в Україні й Росії, телеканал RT, наприклад, знімає цілі фільми і сюжети про "воєнні злочини в Україні" для іноземної аудиторії. Цілком можливо уявити, як мільйони людей переглядають відео про те, яка погана українська армія і формують на цьому свою думку. Про настрої в Донецьку і, знову ж таки, про справжню мету окупантів розповів військовий "журналіст" Євген Лінін в ефірі телебачення РФ.

"У Донецька вже може увірватися терпець. Ті хлопці, які обороняють, стоять на лінії — вони заряджені вже йти до кінця — до кордону з Польщею. І якщо буде наказ — то далі. Стратегічно зараз відігруються ще різні напрямки", — сказав Лінін.

Однак і самі окупанти іноді руйнують власний міф. У 2016 році колишній ватажок так званої "ЛНР" Валерій Болотов в інтерв’ю зізнався, що батальйон "Заря", який підпорядкований якраз керівництву псевдореспубліки, обстрілював Луганськ. А вже через два місяці після цього зізнання Болотов раптово помер після куштування кави на "діловій зустрічі" в Москві. Його вдова припускає, що це могло бути отруєння. Цю ж інформацію підтвердило відео у 2018 році, де інший бойовик "ЛНР" Олександр Ліс також сказав, що "Заря" обстрілювали місто, аби створити провокації.

До того ж росіяни ширили інформацію, що нібито українці скидають у Донецьку протипіхотні міни "Лепесток". Насправді в арсеналі ЗСУ їх немає, адже їх було знищено на виконання Женевської конвенції про заборону застосування протипіхотних мін.

Цілі у пропаганди, до речі, визначені чітко. Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm оприлюднили документ — план інформаційної кампанії, розроблений так званим "Міністерством інформації ДНР". Згідно з ним, серед основних цілей пропагандистів є формування лояльного ставлення до військових, які беруть участь у "спецоперації" і негативного ставлення до української армії.

Ще в одному документі цього ж "Міністерства" були презентовані результати дезінформації за 2021 рік. Вони формували "негативний імідж ЗСУ", провокували проведення багатьох службових розслідувань всередині силових відомств України. В одному з 53 пунктів було прозвітовано, що "опубліковано дезінформацію про підготовку провокації з боку ЗСУ на своїй території із загибеллю місцевих мешканців з метою створення приводу для повномасштабного наступу".

Тобто таким чином на деяку пропаганду ведуться. За яскравий приклад можна взяти Німеччину. Там місцеві ЗМІ у листопаді 155 разів транслювали фейки Росії. Зокрема, вони стосувалися нібито "воєнних злочинів України", "нацизму в Україні" та дискредитували представників української влади.