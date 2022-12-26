Мінцифри і Мінінфраструктури візьмуть на себе відповідальність за втілення містобудівної реформи – Найєм

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Члени команд Міністерства цифрової трансформації, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) та профільного комітету Верховної ради будуть відповідати за втілення законопроекту 5655 про реформування містобудівної галузі власною репутацією. Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив заступник голови Мінвідновлення Мустафа Найєм.

"Зараз є два міністерства, які взяли на себе цю відповідальність – втілювати цю реформу в життя. Є [віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації] Михайло Федоров, є [віце-прем’єр, міністр з відновлення України] Олександр Кубраков, є наші команди, є я, є наша заступниця пані [Наталія] Козловська. І якщо подивитися на трек-рекорд того, що ми робили в житті, і в державних органах влади, жодного разу не було такої ситуації, коли хтось когось обманював, або просували якусь маячню, або натягували на голову те, що не натягується, якісь корупційні речі. І якщо хтось думає, що ми зараз готові заради чиїхось примх, пожертвувати своєю репутацією і зробити щось погане, то це не так", — сказав Найєм.

"Ми будемо втілювати цей закон, не просто маючи справу з критиками, віддалено, як Верховна рада, а працюючи безпосередньо зі стейкхолдерами, архітекторами, органами місцевого самоврядування, контрольними органами і органами правоохоронними. У нас буде 50 виконавчих актів, які повинен буде підписати кожен з нас особисто. І це відповідальність", — додав заступник міністра.

"Величезна команда людей, які раніше не робили нічого поганого. Це не те що упороті корупціонери хочуть щось протягнути. Пані Олена Шуляк, яка вийшла з нашого середовища, Михайло Федоров, Олександр Кубрков, там є я, є пані Козловська. А тепер порівняйте цих людей із тими, хто видавав всі ці 30 років незаконні містобуди і забудували наші міста. Чому ці активісти зараз не звертаються до них, чому не тиснуть на них? Мені дивно, коли зараз Асоціація міст пручається ухваленню цього закону – вибачте, ну зробіть генплани, зробіть свою роботу", — сказав Найєм.

За його словами, впровадження приватного контролю за ходом будівництва призведе до поліпшення ситуації і підвищення конкуренції у цій сфері так само, як це відбулось в сфері приватного нотаріату. "[У приватного контролера будівництва] буде кримінальна відповідальність. Вона можливо буде впроваджуватися в життя, а може й не буде – це покаже час. Але якщо ми вже пішли шляхом децентралізації, демонополізації – то давайте йти по ньому до кінця. Ті, хто зараз пручається, кажуть – вибачте, будуть створюватися приватні контролери. А що, державні контролери спрацювали? Покажіть мені державного контролера, якому довірятимуть протестувальники проти незаконної забудови, або забудовник, який хоче побудувати щось нормальне, а йому не дають", — додав Найєм.

Він також відзначив, що Мінвідновлення планує залучити західних партнерів до втілення законопроекту на практиці. "Ми запропонували три варіанти: ви можете особисто увійти в робочі групи, які будуть займатися напрацюванням правових актів, друге – ви можете надати своїх експертів, або ви можете допомогти тим антикорупційним органам, які не мають можливості найняти своїх експертів – профінансувати це. І більше того, ми будемо вам звітувати щодо кожного кроку. І якщо щось піде не так, і потрібні будуть якісь законодавчі кроки, внести нові законопроекти – ми готові це зробити. Ми такі пропозиції зробили тричі", — підкреслив він.

За його словами, міжнародні експерти, зокрема, мають контролювати підготовку підзаконних правових актів, які будуть напрацьовуватися до набуття законом чинності через півроку після його підписання. Зокрема, йдеться про документацію щодо Містобудівної палати при Мінвідновлення. "Потрібно, щоб цьому органу довіряли, щоб цей контрольний орган міг втручатися в роботу забудовника, органів місцевого самоврядування, державної влади, щоб попередити незаконну забудову, скасувати її, проводити контрольні заходи на будівництвах, які вважаються незаконними або де є порушення", — додав Найєм.