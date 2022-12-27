100 тисяч ліквідованих росіян: яку вони користь могли б принести для РФ, якби не війна
За інформацією, яку надає Генштаб Збройних сил України, станом на 22 грудня Російська Федерація втратила після повномасштабного вторгнення в Україну вже 100 тисяч осіб. З кожним днем до цього числа додаються сотні росіян. Аби краще осягнути, наскільки це не мале число, слід уявити, що було б, якщо всі ці ліквідовані не пішли на війну в Україну, а залишилися на батьківщині й розбудовували її.
Усі ці 100 тисяч росіян літні та молоді, освічені та не дуже, за підрахунками видання "Телеграф", могли б:
- збудувати 67 "Титаніків";
- звести 333 Ейфелеві вежі;
- збудувати 8 найвищих хмарочосів у світі на кшталт "Бурдж-Халіфа";
- наново збудувати єгипетські піраміди;
- посадити цілий ліс;
- вирити ще один "Біломорканал";
- заасфальтувати за один день 102 тисячі кілометрів доріг;
- побудувати 4000 будинків, лікарень і дитсадків.
Таким чином вони могли б значити ситуацію в Росії, але вони приїхали в Україну, аби взяти участь у загарбницькій війні, але перетворилися на 8 тисяч тонн добрива для українських земель. Однак російське керівництво, звісно, не зізнається, скільки насправді загинуло росіян. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу у вересні повідомив, що втрати становлять 5,6 тисячі осіб. Наразі в Міноборони хочуть ще збільшити чисельність військ, що неминуче призведе до нових тисяч вбитих.
З іншого боку, росіяни також щодня втрачають свою техніку. З 24 лютого за 10 місяців повномасштабної війни вони залишилися без 3 тисяч танків та без 6 тисяч інших бронемашин.