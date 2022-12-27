Волонтер та блогер Олександр Заліско разом з волонтером Ігорем Шкільним відвіз у Бахмут подарунки військовим до Дня Святого Миколая

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Волонтер та відомий блогер-мільйонник Олександр Заліско разом з відомим волонтером Ігорем Шкільним (Омелянович) відвідав найгарячішу ділянку фронту, щоб передати військовим дрони та гуманітарну допомогу.

Олександр Заліско розповів на своїй сторінці в Instagram про Бахмут та його околиці, про ситуацію та життя біля цієї ділянки фронту.

"Діаманти вважають найміцнішою річчю у світі лише ті, хто ніколи не бував у Бахмуті і біля нього.

Тутешні захисники і захисниці — це еталон, з якого писатимуть майбутніх "Термінаторів", "Рембо", "Міцних горішків" та Коммандос", — розмірковує блогер про побачене в поїздці.

За словами Олександра, діти, які живуть біля лінії фронту, здаються вже дуже дорослими, тому що їм довелося пережити і побачити багато страшних речей.

"Діти — взагалі окрема історія. Вони реально доросліші за деяких моїх ровесників, бо пережили і побачили вже стільки всього, що їх нічим не налякати — розберуться з будь-якої проблемою та дадуть собі раду по життю", — пише він.

Заліско також опублікував відео, де він передає допомогу місцевому жителю та спілкується з ним.

Чоловік з відео каже, що йому 80 років, він народився і все життя прожив у Бахмуті, а тому виїжджати з міста вже не хоче.

"10 місяців фактично на лінії фронту — його можна зрозуміти. Люди до всього адаптуються, до всього звикають, і перестають переживати. "Бо жити якось треба", — так коментує Олександр своє спілкування з місцевим жителем.

Після цього блогер закликав не звикати людей до війни та не опускати руки в боротьбі за Україну.

"У всіх свій фронт, і важливо, щоб за тими, хто тримає зброю в руках та ночує в окопах, стояли сотні інших — хто плете сітки, хто збирає продукти, хто виготовляє окопні свічки або просто раз на місяць 10 гривень на армію донатить…

У кожного свій фронт, тому не опускайте руки. Україна сподівається на кожного з нас", — підсумував Заліско.