Nescafé забезпечив кавою 20 тисяч рятувальників ДСНС

Бренд Nescafé® продовжує підтримувати українців: за його ініціативою кавою та наборами для більш зручного приготування кави у польових умовах були забезпечені 20 тисяч рятувальників та 600 саперів ДСНС.

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Для допомоги підрозділам у зимовий період ДСНС було надано понад 4000 наборів для приготування кави.

Цікаво, що кава є одним із найбільш затребуваних продуктів харчування в екстремальних та воєнних умовах. Це довів досвід двох світових війн: розчинна кава набула широкої популярності саме під час Першої світової війни. Через 2 десятки років, вже під час Другої світової, розчина кава Nescafé® увійшла до регулярного раціону військових американських збройних сил і дуже полюбилася солдатам за швидкість, простоту приготування та гарний смак.

Ця традиція зберігається і донині: від початку повномасштабної війни в Україні Nescafé® та Nestlé передали вже понад 160 тонн кави українцям, зокрема, тим, хто сьогодні допомагає захищати нашу державу.

Компанія Nestlé з першого дня війни надає гуманітарну допомогу необхідними продуктами харчування та напоями для українців і їхніх домашніх улюбленців. Компанія вже передала 4100 тонн продукції на суму понад 12 млн швейцарських франків (480 млн грн) для підтримки українців як всередині країни, так і в сусідніх державах, де перебувають українські біженці. Бренд Nescafé® також долучився до підтримки національного центру реабілітації "UNBROKEN" та передав 3,5 млн грн для реновації будівлі протезної лабораторії.