Акордбанк та NAVI передали ЗСУ 100 автівок

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Акордбанк з перших днів війни допомагає Збройним силам України в протистоянні російській агресії. Минулого тижня спільно з українською мультигеймінговою кіберспортивною організацією Natus Vincere (NAVI) банк передав ЗСУ 100 автівок. Машини надано героям ДШВ та підрозділу "Кракен" для успішного виконання бойових задач. Всього ж з початку військового вторгнення разом з NAVI українські військові на передовій отримали 200 автівок. Кожна з машин попередньо пройшла ТО та була пофарбована у захисний колір.

"Нам вистачить сил та енергії підтримувати збройні сили аж до великої Перемоги, — зазначив Олексій Руднєв, — Голова Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК". – Ми раді, що знайшли однодумців – компанію NAVI – з якими можемо надавати ще більше допомоги нашим хлопцям на передовій. Далі – більше".

Нагадаємо, раніше Акордбанк перерахував 7-ми значну суму благодійної допомоги на придбання дронів-камікадзе RAM II UAV до Фонду Сергія Притули. Аналогічну суму було перераховано банком й на створення флоту морських дронів Збройних сил України, ініціатива стартувала на фандрейзинговій платформі UNITED24.

Також Акордбанк оздобив всі свої 143 відділення альтернативніми джерелами живлення, що дозволяє продовжувати роботу навіть під час відключень світла та можливих блекаутів. Крім того, безперебійною подачею енергії забезпечена також власна служба інкасації банку. Зв’язок забезпечують системи супутникового зв’язку Starlink.