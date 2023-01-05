Епіцентр передав медикам вже 40 реанімобілів вартістю понад 100 млн грн

Компанія "Епіцентр К" передала українським медикам нову партію з десяти автомобілів швидкої допомоги з найсучаснішим реанімаційним обладнанням.

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Реанімобілі були придбані в межах благодійної ініціативи "Рятуємо життя", яка реалізується в мережі торговельних центрів Епіцентр спільно з партнерами, постачальниками і покупцями. Загалом менше ніж за пів року компанія профінансувала та передала вже 40 авто для потреб медицини катастроф на суму понад 107,5 млн грн. Передача чергової партії машин відбулася на території Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ у Києві. Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відзначив компанію "Епіцентр К" офіційною подякою від міністерства за вагомі досягнення у професійній діяльності.

"Я щиро вдячний всім, хто доєднався до ініціативи "Рятуємо життя" та продовжує її підтримувати. Наразі внесок кожного безцінний. Спільними зусиллями держави, соціально відповідального бізнесу та небайдужих громадян ми посилюємо наш медичний фронт та даємо змогу медикам надавати допомогу українцям, постраждалим в результаті воєнних дій країни-агресора. Реанімобілі, які ми отримали раніше, уже рятують життя українців. Сьогодні їх стане ще на 10 більше, а отже більше стане і врятованих життів", — сказав Віктор Ляшко.

Нові реанімобілі отримали медики Харківської та Миколаївської областей, а також Рівненщини, Чернігівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини й Закарпаття, Київщини. Передані автомобілі обладнані найсучаснішою реанімаційною апаратурою, що дозволяє медикам ефективно проводити реанімаційні дії безпосередньо в кареті швидкої.

"Найдорожчим і найціннішим є життя людини. Тож ми прагнемо допомогти нашим медикам рятувати українців. Наші автомобілі поїдуть у прифронтові території, прикордонні зони та один з них призначений для міста Буча, яке зазнало великих страждань під час боїв на Київщині, але вистояло у запеклій боротьбі. Нещодавно Епіцентр отримав подяку від Президента України та платформи United24 за підтримку країни у вирішальний час. Ми й надалі будемо працювати і мужньо тримати економічний фронт, наближаючи нас до довгоочікуваної перемоги. І підтвердженням цього стане відбудова цього року у Бучі нашого торговельного центру, що був зруйнований.. Віримо, що він стане символом відродження Бучі, а наша компанія буде символом відбудови України", — підкреслила засновниця та голова ТОВ "Епіцентр К" Галина Герега.

Попри страшні втрати місто Буча продовжує повертатися до життя. А будівництво нового торгового центру Епіцентр та посилення місцевої системи охорони здоров"я стануть важливими кроками в процесі відродження міста. Нагадаємо, раніше компанія профінансувала та закупила реанімобілі для медиків Сумської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Житомирської і Волинської областей. Щоб допомогти їм рятувати ще більше життів, Епіцентр продовжує благодійну ініціативу у мережі торгових центрів з метою закупівлі 55 нових авто.

Довідка. Епіцентр — лідер українського ринку ритейлу з повністю вітчизняними інвестиціями. Станом на грудень 2022 року мережа компанії об’єднує 79 діючих торгових об’єктів під брендами Епіцентр та Нова Лінія в різних регіонах країни. Внаслідок бойових дій три ТЦ Епіцентр у Чернігові, Маріуполі та Бучі були повністю знищені. Попри суттєві втрати компанія не тільки продовжує забезпечувати українців всіма необхідними товарами, але й активно допомагає країні.