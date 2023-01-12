Пов'язаний із російським корінням "Сенс банк" став одним із найзбитковіших в Україні, — нардеп

За даними Національного банку України "СЕНС БАНК", який більш відомий за попередньою назвою АТ "АЛЬФА-БАНК", став одним із найзбитковіших за 11 місяців 2022 року. Він посів друге місце з -5.073 млрд грн збитків. Таку інформацію оприлюднив Данило Гетманцев, народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Експерт фінансового ринку Борис Кушнірук зазначає, що відтік коштів з банку триває, адже клієнти масово забирають кошти. Разом із тим, він здивований, що банк і надалі продовжує діяльність. "Багато місяців у експертному середовищі говорять про націоналізацію, але цього не відбувається", — зазначає Кушнірук.

За словами експерта, попри зміну назви, керувати "СЕНС БАНКом" продовжує та сама команда, що й раніше займалась "Альфа-Банком".

В грудні 2022 року НБУ застосував до АТ "СЕНС БАНК" штраф 47 302 500 грн через незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу. В тому числі за порушення вимог абзацу другого частини другої статті 7 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ від 06 грудня 2019 року № 361-IХ1, пункту 63 розділу IV Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65. Порушення полягає в неналежному здійсненні оцінки/переоцінки ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження (далі – ВК/ФТ), у тому числі притаманних діяльності банку (ризик-профіль банку), нездійсненні банком заходів з актуалізації власного ризик-профілю.

Ще 400 000 грн держава стягує за порушення банком вимог пункту 2 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Порушення полягає в неналежному виконанні обов’язку здійснювати вивчення клієнтів.

За інформацією Гетманцева, АТ "СЕНС БАНК" — єдиний недержавний банк у трійці найзбитковіших, при тому, що на нього приходиться більше чверті всіх банківських збитків країни за 2022 рік.