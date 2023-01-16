Перший пішов: Зеленський наклав санкції на компанію-партнера російського 1xBet, — ЗМІ

Зеленський наклав санкції на партнера російського 1xBet, наступний — сам букмекер та його українські помічники.

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Президент України Володимир Зеленський 12 січня підписав указ про застосування санкцій щодо латвійської компанії з російським корінням Royal Pay Europe, яка є партнером російського букмекера 1xBet, пише УНІАН.

Йдеться про фірму, яка надає послуги у сфері електронної комерції, а також послуги з обробки електронних платежів. Royal Pay Europe була заснована в 2016 році громадянином РФ Сергієм Кондратенком і, як пишуть ЗМІ, є партнером скандально відомої російської букмекерської фірми 1xBet і може займатися переказом платежів на адресу офшорних букмекерів та онлайн-казино. У 2017 році Royal Pay Europe отримала ліцензію заснування електронних грошей у Британії, яка дала їй право приймати платежі та обслуговувати карткові угоди у європейській та британській юрисдикціях.

Згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України, санкції щодо Royal Pay Europe введено на 5 років. Вони передбачають блокування її активів в Україні, заборону на виведення її капіталу за межі країни, призупинення виконання фінансових та економічних зобов'язань, а також заборону на участь у приватизації та оренди державного майна і обмеження прав зазначеної компанії на розпорядження цінними паперами.

Державна служба фінансового моніторингу України вже заблокувала понад 2 млрд грн на рахунках, пов'язаних із Royal Pay Europe. "Це означає, що їх збережено для подальшої конфіскації в рамках чинного законодавства та відновлення України", — пише видання "Дзеркало тижня".

Як зазначають джерела в Офісі президента України, голова держави та РНБО після широкого резонансу, спричиненого підривною діяльністю російського букмекера 1xBet, серйозно взялися за його спроби вийти на український ринок. Повідомляється, що наступними під санкції потраплять сам російський букмекер, ТОВ "Твоя беттингова компанія", що представляє 1xBet в Україні, та троє громадян РФ, які є засновниками 1xBet – Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін. Крім цього, не виключена й можливість накладення санкцій на інші українські компанії, які допомагали російському букмекеру виходити на український ринок.

Як відомо, навесні 2022 року, у розпал повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дві ліцензії російському букмекеру 1xBet на роботу в Україні. Однак після низки журналістських розслідувань про зв'язки 1xBet зі спецслужбами РФ і після того, як 25 тисяч українців за тиждень підписали петицію до президента Зеленського, КРАІЛ у вересні 2022 року була змушена анулювати видані ліцензії. Дане рішення російський букмекер сьогодні намагається оскаржити в суді, а тим часом українці зібрали підписи під петицією з вимогою накласти санкції на низку інших компаній, пов'язаних із 1xBet, які продовжують працювати в Україні.