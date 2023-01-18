U set the Level. Компанія WhiteBIT запускає криптоквартирники з лідерами індустрій у прямому ефірі

Розмови про крипту, зіркові гості, інформативно й по фану — ось, що обіцяє аудиторії найбільша європейська криптобіржа.

Related video

WhiteBIT запускає серію криптоквартирників, де всі бажаючи зможуть послухати лідерів України з різних індустрій у прямому ефірі. Тих, хто є трендсетерами, змінює країну, змінює ринок та задає рівень у бізнесі, волонтерстві, фінансах, шоу-бізнесі, музиці та медіа.

Під час війни більшість українців залишилися на життєвому розпутті, не знають, куди рухатися, як розвиватися, чим займатися. WhiteBIT хоче надихнути як криптоком’юніті, так і всіх українців. У центрі ідеї проєкту знаходиться людина, що обирає у своєму житті самостійно: рівень, стиль, ціль, ритм, мелодію. Саме тому компанія запросила тих, хто своїми діями та здобутками надихає та демонструє, що правила можна змінювати. Виступи пройдуть у форматі прямих ефірів. Перший криптоквартирник "U set the Level" пройде 11 та 12 лютого на сторінці whitebit_ua в Instagram.

Щомісяця запланований марафон прямих ефірів із зірковими гостями та криптоекспертами. Завдяки запланованому формату глядачі не просто послухають зірок, але й дізнаються про взаємодію блокчейну та новітніх технологій з іншими сферами бізнесу, а також матимуть можливість поставити питання експертам та виграти подарунки. Однією з перших спікерок проєкту стала Jerry Heil, яка презентує новий трек.

Інших зіркових спікерів та модераторів компанія розкриватиме поступово впродовж місяця на сторінці WhiteBIT. Для перегляду потрібно лише бути підписником Instagram WhiteBIT та чекати на новину з анонсом.

Довідка:

WhiteBIT — найбільша європейська централізована криптобіржа родом з України, заснована у 2018 році. Коріння команди — українці, більшість із міста Харків. Сьогодні компанія налічує понад 700 фахівців. На біржі представлено 350+ торгових пар, 270+ активів та 6 державних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить понад $2,5 млрд.